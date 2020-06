Ravenna, si riunisce domani il Consiglio comunale: l’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 23 giugno, alle 15 si riunisce il consiglio comunale di Ravenna, convocato in modalità di videoconferenza, sia da remoto che in presenza nelle sale del Consiglio e preconsiliare per consentire le dovute distanze. La seduta sarà visibile anche attraverso internet in diretta streaming sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo alla pagina http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

A inizio seduta sarà data risposta a cinque question time, uno del consigliere Emanuele Panizza (gruppo misto) dal titolo “Sollevatore disabili e novità sul progetto piscina”, gli altri quattro del consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) dai titoli “Lockdown bis su via Renato Serra e dintorni. In rivolta le attività commerciali”, “Ripristino di via San Mama per scavi effettuati da Hera”, “Panificio di Classe ostruito da un cordolo improprio” e “Rifiuti a cielo aperto irremovibili nel quadrilatero del gusto”.

Saranno poi trattate le proposte di deliberazione dell’assessora alla Cultura Elsa Signorino su “Approvazione riaccertamento residui attivi e passivi e 1^ variazione di bilancio di previsione 2020-2022 per reimputazione residui passivi – determinazione fondo pluriennale vincolato dell’Istituzione biblioteca Classense”; “Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2019 dell’Istituzione biblioteca Classense”; “Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2019 dell’Istituzione museo d’arte della città”; “Approvazione riaccertamento residui attivi e passivi – 1^ variazione al bilancio di previsione 2020-2022 per reimputazione residui passivi – determinazione fondo pluriennale vincolato dell’Istituzione museo d’arte della città”.

Quindi si discuterà la mozione della consigliera Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna, dal titolo “Per l’intitolazione di un’ area una struttura o strada pubblica alla memoria di Vincenzo Muccioli”; si passerà alla discussione dell’ordine del giorno presentato dai consiglieri Patrizia Strocchi del gruppo Pd, Michele Distaso, capogruppo di Sinistra per Ravenna, Mariella Mantovani, capogruppo Art. 1 Mdp, Daniele Perini, capogruppo di Ama Ravenna, Michele Casadio di Italia Viva e Chiara Francesconi, capogruppo Pri, su “Non solo il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tenere alta l’attenzione sul tema”.