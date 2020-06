Insieme per Lugo su riapertura scuole: “Trascorsi quattro mesi da chiusura causa Covid-19”

Il gruppo consiliare Insieme per Lugo ha presentato un’interrogazione all’amministrazione comunale per sapere quali passi stia compiendo al fine di una piena riapertura delle scuole il prossimo settembre. “Avendo a cuore l’istruzione di tutta la prossima generazione” -affermano Insieme per Lugo- “l’interrogazione è parimenti estesa anche per sollecitare il comune a conoscere la situazione degli istituti superiori e quelli paritari che non dipendono dal comune per l’edilizia scolastica. Del resto sono passati esattamente 4 mesi da quando, il 23 febbraio 2020, il governo e la regione hanno chiuso tutte le scuole frequentate dai nostri bimbi e ragazzi a causa dell’epidemia Covid-19.

L’anno scolastico si è concluso e solo i giovani dell’ultimo anno delle superiori sono potuti rientrare in classe per il solo tempo dell’esame di maturità. Anche gli esami di terza media si sono tenuti online come le lezioni di questi ultimi mesi. La nostra preoccupazione è che a settembre la situazione possa essere ancora lontana dalla ripresa della didattica in presenza che abbiamo sempre conosciuto”.