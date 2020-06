Ravenna, nel 2020 addio alle tradizionali Feste dell’Unità e anche alla festa provinciale al Pala De André

Qualche settimana fa il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni era stato possibilista e aveva detto “stiamo ragionando insieme alle altre Federazioni dell’Emilia-Romagna per vedere se è possibile fare anche quest’anno le Feste dell’Unità e sul come farle.” Nei giorni scorsi è stata ufficializzata la scelta di tenere a Modena la Festa nazionale dell’Unità 2020, nonostante tutto, con una formula diversa dal solito. Ma come sarà è ancora presto per dirlo.

Quello che è certo è che, invece, la Festa provinciale dell’Unità di Ravenna quest’anno non ci sarà. La conferma viene da Alfeo Zanelli, responsabile della festa ravennate: “Non ci sono le condizioni per farla. Non ci sono gli spazi e non ci sono le compatibilità economiche per una festa con le caratteristiche tradizionali: con la tombola, gli spettacoli, i ristoranti e la balera.”

Alfeo Zanelli assicura però che il Pd sta pensando ad altri piccoli appuntamenti sul territorio (“almeno uno in ogni comune”) tra la gente, in forme diverse. “Pensiamo soprattutto a momenti di socialità, magari per i bambini, con i burattini, nei parchi, sulle piazze, nei cortili delle case del popolo. E poi non escludiamo piccole feste di tre o quattro giorni, stiamo valutando comune per comune. In ogni caso qualcosa di diverso dalle feste tradizionali, perché vogliamo fare le cose assolutamente in regola con le misure di sicurezza in vigore” dice Zanelli.

“Se cade il limite delle 200 persone per gli spettacoli al chiuso, potremmo anche fare qualche serata al Pala De André abbinando la gastronomia e l’intrattenimento” conclude Zanelli.

Nella foto un momento dell’ultima Festa dell’Unità al Pala De André