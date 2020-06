Matteo Salvini a Faenza sabato 27 giugno per una cena con i suoi supporter

La Lega comunica che sabato 27 giugno Matteo Salvini, leader della Lega, sarà a Faenza, a ‘Casa Spadoni’ (via Granarolo 99), per una cena con inizio alle ore 20. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: 347 8241236-3207419630. Ne dà notizia il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.