Cavina esprime preoccupazione sulle visite sanitarie sospese a Faenza. Insieme per Cambiare interroga il Sindaco e la Giunta per avere chiarezza

A poche ore dal Consiglio Comunale di giovedì 25 giugno è il capogruppo di Insieme per Cambiare Paolo Cavina a richiamare, attraverso un’interrogazione, l’attenzione della giunta per ricevere informazioni riguardo il Presidio Ospedaliero di Faenza.

Tra i diversi punti riportati nel documento Cavina sottolinea come “che nei primi tre mesi dell’epidemia da coronavirus tutte le strutture sanitarie, siano esse ospedaliere o ambulatoriali, hanno sospeso le attività ordinarie che potevano essere posticipate senza causare gravi rischi ai pazienti al fine di alleggerire il carico di lavoro sugli operatori/trici sanitari/e e di ridurre il rischio di contagio” e aggiunge la considerazione che “la riprogrammazione dell’erogazione di prestazioni sanitarie dovrà tener conto di una nuova programmazione di servizi e di spazi fisici che prevedano il rispetto delle nuove norme di distanziamento sociale; azioni necessarie che, al contempo, si immagina possano portare ad un ulteriore allungamento delle liste d’attesa”.

Partendo da questi presupposti, maggiormente articolati nel testo presentato di fronte al consesso manfredo, il leader di Insieme per Cambiare interroga il Sindaco e la Giunta per sapere “a che totale ammonta, ad oggi, il numero di richieste di prestazioni sanitarie non evase; se, e in che misura, l’ASL competente per il Presidio Ospedaliero di Faenza abbia ripreso la programmazione delle attività sanitarie sin qui sospese; se, e in che modo, l’Amministrazione Comunale ha ipotizzato, d’accordo con la dirigenza sanitaria competente, qualche soluzione per recuperare il lavoro sospeso; se, e in che modo, le strutture sanitarie faentine, siano esse dei presidi ospedaliere o ambulatoriali, abbiano tutte adeguato la programmazione dei servizi tenendo conto delle nuove esigenze legate all’emergenza sanitaria da Covid-19”.

Cavina conclude dedicando alcune righe a tutto il personale sanitario e sociosanitario impegnato a Faenza, indirizzando loro un sentito ringraziamento «al fine di ribadire loro la nostra vicinanza umana di fronte all’esemplare svolgimento delle mansioni di cura e tutela della salute pubblica da loro poste in essere»