Consiglio comunale di Lugo: giovedì 25 giugno seduta in videoconferenza

Giovedì 25 giugno alle 20 si svolgerà il consiglio comunale di Lugo in modalità videoconferenza. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono l’adozione della modifica all’articolo 6.1.4 delle Norme tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico edilizio (Rue) dei Comuni dell’Unione della Bassa Romagna e l’approvazione del rendiconto della gestione relativa all’anno 2019. La seduta può essere seguita in streaming. Le istruzioni per collegarsi sono disponibili sul sito www.comune.lugo.ra.it.