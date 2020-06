Ravenna. Venerdì 26 giugno si riunisce on line la commissione consiliare “Bilancio, partecipate, patrimonio”

La commissione consiliare 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio”, presieduta dalla consigliera Samantha Gardin, è convocata in modalità telematica di videoconferenza, visibile in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Ravenna, per domani venerdì 26 giugno alle 12 con il seguente ordine del giorno: approvazione verbali sedute precedenti; Esame delibera “Salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale del bilancio 2020/2022 e ricognizione stato di attuazione programmi. artt. 193, 175, 147-ter d. lgs. n. 267/2000”.