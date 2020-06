Sinistra Italiana sostiene le manifestazioni per la scuola di giovedì 25 giugno: a settembre si riapra la scuola in presenza

Sinistra Italiana Ravenna sostiene le manifestazioni per la scuola di giovedì 25 giugno. “La scuola a settembre deve essere una scuola in presenza, il ritorno deve avvenire nelle aule e con il tempo scuola come è stato fino al 3 marzo, prevedendo immediatamente l’attivazione di misure e investimenti che rendano tutto ciò possibile. Ci stiamo battendo quindi perché il Governo intervenga con risorse concrete a sostegno della stessa concretezza che la scuola ha saputo mostrare nei giorni più drammatici”.

“Non si deve commettere l’errore di confondere l’opportunità di modalità didattiche innovative e più inclusive con l’uso della DaD – prosegue Sinistra Italiana -. Nessuna didattica digitale può sostituire la relazione diretta dei docenti con gli alunni, degli alunni tra di loro, l’importanza dell’educazione tra pari, il ruolo attivo che gli alunni hanno nella didattica, le attività ludiche e formative, il bisogno fisico di ritrovarsi di alunni e docenti, la crescita complice e reciproca”.

Secondo Sinistra Italiana ora più che mai occorre quindi investire: “chiediamo 15 miliardi per la scuola di cui almeno 4 già per ripartire a settembre, di assumere personale, basta Didattica a distanza, riduzione del numero di alunni per le prime classi, interventi per la mobilità, di incrementare il tempo pieno e le mense.

Non è solo un problema connesso al ritorno al lavoro dei genitori: la scuola non può essere mai sostituita da baby-sitter, nonostante i bonus. Mai, neanche in età prescolare, quando con gli asili nido e le scuole dell’infanzia si gettano le basi più solide per ogni forma di apprendimento futuro, e per un contrasto davvero efficace alla dispersione e alla povertà educativa. Gli studenti e le studentesse hanno bisogno della scuola, hanno bisogno di ritrovare e di condividere il loro spazio solidale e collettivo”.

Sinistra Italiana chiede “al Ministero e al governo tutto – perché l’istruzione non riguarda solo chi la frequenta, ma riguarda il benessere e il futuro del nostro Paese- un impegno straordinario, per finanziare una scuola che possa continuare a svolgere il suo compito: dare a ciascuna e ciascuno le conoscenze necessarie e indispensabili per essere cittadine e cittadini consapevoli, prima ancora che lavoratori competenti. Si tratta di un obbligo costituzionale, ma anche di una scelta di democrazia”.