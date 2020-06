Ancisi (LpRa): bene le cartelle cliniche “malposte” e rimosse da un corridoio del CMP

“Se vale anche per le città che “la vita è fatta di piccole cose”, l’interrogazione di lunedì scorso al sindaco, con tanto di foto, sull’ “Archivio improprio di pratiche mediche in un corridoio del CMP aperto al pubblico”, richiedeva un rapido riscontro correttivo: quelle pratiche contenevano, in tante scatole ordinate e catalogate a dovere, anche cartelle cliniche di persone decedute; e quel corridoio era accessibile al pubblico dal salone di ricevimento e attesa del Centro di Medicina e Prevenzione di via Fiume Abbandonato. Appena il tempo che l’interrogazione arrivasse al Distretto di Ravenna dell’AUSL Romagna, e quell’archivio è traslocato più opportunamente altrove.” Così in una nota il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi.

L’esponente di LpRa commenta positivamente anche il fatto “che il sindaco di Ravenna (PD) e quello di Ferrara (Lega Nord) si sono trovati d’accordo nel dire no al processo di fusione tra le Camere di Commercio delle due città. No dunque alla legge di riforma delle Camere di Commercio, varata dal governo Gentiloni (PD) l’agosto 2017, nel solco della quale queste due avevano deciso di fondersi. L’attuale sindaco di Ferrara è in carica dal 2019, ma quello di Ravenna lo è dal 2016, dunque ben partecipe di tale scelta, essendo l’ente camerale della nostra città organicamente dipendente dal sistema politico locale facente capo al PD. Tuttavia, l’unica voce politica fuori dal coro, su tale strano accoppiamento, è stata insistentemente, da allora ai giorni nostri, quella di Lista per Ravenna, nella persona di Gianfranco Spadoni, suo vice-presidente, ai tempi consigliere della Provincia. Dal sindaco de Pascale serve in vero qualcosa in più: – aggiunge però Ancisi – non insistere per mantenere in vita l’inconcludente camerina di commercio di Ravenna, utile solo a distribuire poltrone; rispettare invece il senso della riforma, che punta a ridurre decisamente il numero di questi enti, favorendone la fusione in altri con maggiore massa critica, ancorati a realtà territoriali bene integrate, qual è l’Area Vasta della Romagna, obiettivo sempre indicato da Lista per Ravenna.”

Infine Ancisi esprime soddisfazione per la presa di posizione dei sindacati sul Porto di Ravenna: “In presenza di un blocco quasi totale dei traffici mondiali, la crisi ha investito ed investirà in pieno tutto il sistema portuale anche ravennate almeno per i prossimi mesi (in termini di proiezioni siamo già a settembre 2020)…il perdurare di questa situazione necessita di un tavolo Regionale per verificare quali strumenti aggiuntivi mettere in campo per rispondere, in maniera corretta, alla gravissima crisi in corso, vista l’esiguità degli interventi nazionali”; servono “stringenti misure che permettano alle imprese e ai lavoratori di traguardare una sponda che, ad oggi, non si vede”. Una presa di posizione che secondo Ancisi dà ragione a Lista per Ravenna e al grido d’allarme lanciato mediante Maurizio Marendon, suo responsabile per il Porto.