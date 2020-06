Ravenna, Fratelli d’Italia: siamo con “Noi del Centro” per adottare subito misure per far fronte al “caro affitti”

“Sono anni che la nostra città ed in particolare il suo centro storico vivono una crisi prolungata contro la quale poco si è fatto. I negozi chiusi, infatti, sono sempre di più e la durata media delle nuove attività è sempre più breve. Le cause che hanno portato a questo sono molte e spesso di vecchia data, a partire dalla pianificazione urbanistica, alla viabilità, alla cronica mancanza di parcheggi ed alla volontà perseguita dalle amministrazioni che si sono succedute di portare il più possibile le persone fuori dal centro. Questo grazie sia alla delocalizzazione di molti uffici in periferia sia alla costruzione di un gran numero di centri commerciali, guarda caso in gran parte coop, che, indubbiamente, hanno aumentato e talune volte reso impossibile la concorrenza con i negozi del centro. A questo si è aggiunta quest’anno l’epidemia che, con la chiusura di alcuni mesi di tutte le attività, con la sola eccezione degli alimentari e poco altro, ha ulteriormente accentuato questa situazione. Per fare fronte a tutto questo sono necessari molti interventi, ma senz’altro vanno nella direzione giusta le proposte del comitato “Noi del Centro” quali ad esempio quella che suggerisce, per fare fronte al “caro affitti”, una compensazione per quei proprietari di immobili che decidessero di rinegoziare i contratti di affitto riducendone il canone ed il congelamento del rilascio di nuove autorizzazioni commerciali per diverse tipologie di attività nel centro storico. Fondamentale è intervenire il prima possibile affinché si possa dare al nostro centro storico quel rilancio che merita.” Così in una nota Alberto Ferrero portavoce di Fratelli d’Italia in provincia di Ravenna.