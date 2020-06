Faenza. Matteo Salvini (Lega) ospite a Casa Spadoni: “Nome candidato? Questione di giorni. Fiducioso circa nostra vittoria”

Nella serata di sabato 27 giugno 2020 il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato protagonista della cena-evento tenutasi nei pressi della piscina di Casa Spadoni a Faenza dinanzi a quattrocento sostenitori del Carroccio. Salvini non ha specificato chi sarà il prossimo candidato della Lega per la candidatura a sindaco di Faenza, ma ha espresso grande fiducia nella possibilità di ripetere un risultato simile a quello ottenuto nel comune di Forlì, dove il centrodestra è tornata ad amministrare rompendo un lungo ‘dominio’ del centrosinistra. Presenti alla serata di Casa Spadoni Jacopo Morrone (deputato Lega, già sottosegretario giustizia nel 1° governo Conte), Andrea Liverani (consigliere Regionale Lega) e Gabriele Padovani (Lista Lega Romagna alle europee). Assente Maurizio Marchesi, che viene dato fra i favoriti nel ruolo di candidato in corsa alle prossime elezioni comunali ma sul quale evidentemente non è ancora stata trovata la quadratura del cerchio. Salvini, in chiusura del suo intervento, ha dichiarato che il nome del prossimo candidato sarà questione di poco tempo.

Jacopo Morrone e Matteo Salvini