Faenza. Maurizio Marchesi candidato sindaco per la Lega: centrodestra al lavoro sui dettagli candidatura

Restano da definire diversi dettagli, ma la Lega si prepara a rendere nota agli alleati la sua proposta di candidato sindaco nella persona di Maurizio Marchesi.

Importante è stata la giornata di sabato scorso 27 giugno 2020, quando è avvenuto, lontano da Faenza, l’incontro di persona tra il segretario federale Matteo Salvini e il 51enne giornalista televisivo, sul quale il Carroccio ha focalizzato la sua attenzione.

Nelle previsioni non doveva necessariamente essere la cena a bordo piscina, in un encomiabile rispetto delle disposizioni anticontagio, l’occasione per presentare il candidato alla massima carica di Palazzo Manfredi ai circa 350 iscritti e simpatizzanti: sarebbe stata la ciliegina sulla torta di una festa d’avvio di campagna elettorale in cui il senatore Salvini, prendendo la parola intorno alle 23.20 dopo un’introduzione del deputato Jacopo Morrone, ha trattato esclusivamente i principali temi nazionali cari alla Lega che riempiono gli organi d’informazione nazionale.

Salvini, provenendo dalle Marche, è giugno a Faenza alle 21.20 e, dopo una pausa di relax con i dirigenti locali del Carroccio, ha fatto il giro di tutti i tavoli senza risparmiarsi nei consueti selfie.

Ai tavoli degli alleati di coalizione, Forza Italia e Fratelli d’Italia, si è soffermato qualche momento in più, in cui si è avuta la netta percezione che il nome di Marchesi, persona proveniente dalla società civile e senza tessere di partito, sia stato gradito. La serata è stata totalmente priva di dichiarazioni ufficiali da parte di Bruno Fantinelli (commissario provinciale di Forza Italia) e dei portavoce provinciale e comunale di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero e Stefano Bertozzi, accompagnati dalla vicesindaca di Brisighella Marta Farolfi.

Ancora più abbottonati ma distesi i “padroni di casa” Andrea Liverani (segretario comunale e consigliere regionale) e Gabriele Padovani (capogruppo in Consiglio comunale), i quali avevano iniziato la giornata di buon mattino al banchetto di Piazza della Libertà nel consueto incontro con i cittadini.

La candidatura di Maurizio Marchesi ha spazzato via le varie voci che si sono rincorse sin dallo scorso inverno su altre persone potenzialmente elevabili ad essere il portabandiera del centrodestra alle elezioni del 20 settembre: tra le persone attualmente più attive, dopo una seminvestitura in gennaio, va segnalata Giorgia Maiardi che dovrebbe essere nella lista del Carroccio.

L’ufficializzazione di Maurizio Marchesi come candidato sindaco del centrodestra dovrebbe avvenire nella prima parte della settimana entrante nel corso di una conferenza stampa aperta e alla presenza dei dirigenti locali dei tre partiti di coalizione.

Sono, come detto, da definire i dettagli su cui si sono messi all’opera il diretto interessato assieme a Morrone, che è segretario della Lega Romagna, e gli altri dirigenti leghisti: anzitutto budget e squadra in campo per una campagna elettorale anomala che durerà meno di 80 giorni nel cuore dell’estate, a seguire il programma di governo idoneo a convincere i faentini a cambiare tipo di governo della propria città.

Sicuramente dettagli, ma non da poco, che in passato e in altre situazioni hanno compromesso situazioni apparentemente idilliache.

Rodolfo Cacciari