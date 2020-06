Il Consiglio comunale di Bagnacavallo si riunisce in videoconferenza: l’odg dei lavori

È in programma martedì 30 giugno alle 19 una nuova seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo in videoconferenza per l’emergenza Covid-19. La seduta sarà visibile in streaming e resterà poi disponibile sul nuovo canale YouTube del Comune, dove si possono visionare anche le tre precedenti sedute svoltesi in videoconferenza fra aprile e maggio.

Questi i punti all’ordine del giorno del Consiglio di martedì 30:

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente

2. Ratifica delibere di Giunta comunale n. 57 del 26/5/2020 e n. 58 del 5/6/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione 2020/2022- Variazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175, comma 4 del Decreto legislativo n. 267/2000”

3. Comunicazioni, odg e interrogazioni

Per informazioni:

www.comune.bagnacavallo.ra.it