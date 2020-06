Lugo, galeotta l’ennesima partitella con ennesima denuncia del capogruppo del Carroccio

“Domenica pomeriggio 28 giugno sempre al campetto di Croce Coperta l’ennesima partitella, l’ennesimo assembramento, l’ennesima provocazione. – ecco l’ennesima denuncia di Fabio Cortesi, capogruppo Lega Romagna Salvini Premier a Lugo, che evidentemente ha preso a cuore la questione – Almeno due certezze: totale disinteresse per il rispetto delle regole (ed è già la terza volta quantomeno) e la totale incapacità dell’amministrazione nel farvi fronte. Anche in questo caso un sincero ringraziamento alle Forze dell’ordine, in questo caso supportate dalla presenza di una volante del Commissariato, chiamate ancora una volta a interrompere quanto non dovrebbe ripetersi. Siamo ancora in attesa di ricevere risposta alla nostra interrogazione depositata lo scorso 10 giugno circa gli assembramenti e le varie minacce ricevute, nel frattempo, e come se niente fosse, il tutto continua. A questo punto – conclude Cortesi – qualcuno ci dica che la cosa è tollerata oppure ammetta l’incapacità di gestirla.”