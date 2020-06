Ravenna, si riunisce il consiglio comunale: l’ordine del giorno dei lavori

Oggi, martedì 30 giugno, alle 15, si riunisce il consiglio comunale di Ravenna, convocato in modalità di videoconferenza esclusivamente da remoto e visibile in diretta sulla pagina facebook del Comune e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc

A inizio seduta si svolgerà la trattazione dei seguenti question time: “Rilancio del centro storico: proposte del comitato Noi del Centro”, dei consiglieri Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Nord) e Veronica Verlicchi (La Pigna); “Mancato ripristino dello stallo disabili in piazzale Dante a Lido di Dante”, di Veronica Verlicchi (La Pigna).

A seguire l’assessora Valentina Morigi presenterà la proposta di delibera “Salvaguardia degli equilibri di bilancio, assestamento generale del Bilancio 2020/2022 e ricognizione stato di attuazione programmi. Artt.193, 175, 147-ter d. Lgs. N. 267/2000”.

Successivamente saranno presentate due ratifiche: una da parte dell’assessore Gianandrea Baroncini dal titolo “Variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa degli esercizi 2020 e 2021 del bilancio 2020/2022. Approvazione progetto Smile percorsi di simbiosi industriale e accordo di partenariato” e una da parte dell’assessora Elsa Signorino su “Progetto valorizzazione del percorso di visita al Mausoleo di Teodorico – variazione al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 42 e dell’art. 175 del d.lgs. N. 267/2000”.

In conclusione saranno trattati i seguenti ordini del giorno: “Non solo il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tenere alta l’attenzione sul tema” presentato da Patrizia Strocchi (Pd), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Mariella Mantovani (ArticoloUno), Daniele Perini (Ama Ravenna), Michele Casadio (Italia Viva), Chiara Francesconi (Pri); “Legge elettorale regionale: modifiche per una Romagna non più sottorappresentata” presentato da Daniele Perini (Ama Ravenna); “Revisione della legge elettorale regionale” presentato da Alberto Ancarani (Forza Italia).