Conselice. Berardi (Misto – Lega): “Su un tema importante come l’agricoltura avremmo preferito in ordine del giorno congiunto

Nella seduta di ieri sera, 30 giugno, è stato proposto dal PD un Ordine del giorno relativo a ciò che la politica locale può fare in favore dell’agricoltura. “Avuta conoscenza della presentazione dell’odg da parte del PD ci siamo mossi per cercare la possibilità di redigere un documento trasversale” spiega così la rappresentante della Lega e capogruppo del gruppo misto Silvia Berardi.

“Alla richiesta, effettuata anche in seduta consiliare, si sono uniti anche i capigruppo Bordoni e Molinaro, segno della volontà di trovare una soluzione condivisa ad una situazione che, tra Covid, gelate e siccità ha messo in grossa crisi il comparto agricolo su cui l’Unione e Conselice basano la propria economia”.

“Un gesto di apertura verso le opposizioni” continua la Berardi, “sarebbe stato il ritiro dell’odg da parte del capogruppo del PD Brignani per dare la possibilità alle forze politiche di apportare le modifiche ritenute opportune, purtroppo ciò non è successo. Ci siamo comunque dimostrati favorevoli ad un impegno politico sul tema, anche se quello proposto dalla sinistra non pone a nostro avviso l’accento su un impegno diretto della Giunta.”

“Quello visto a Conselice va controcorrente con ciò che è successo e sta succedendo in molti Comuni e nel consiglio dell’Unione stessa, infatti non è nuovo su questo argomento e su altri argomenti, ad esempio la manutenzione del fiume Lamone a Bagnacavallo, che i singoli odg venissero ritirati per un odg condiviso” commenta così Enrico Zini, capogruppo Lega in Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

“L’auspicio è sempre quello che, su certi argomenti che coinvolgono la popolazione intera, si possa rinunciare alla bandiera e all’autoreferenzialità per portare ai vari Consigli ordini del giorno con misure che portino risultati concreti attingendo ai vari spiriti che animano il territorio.”