Conselice. Approvato in Consiglio Comunale OdG a sostegno del comparto agricolo territoriale

Il 30 giugno 2020 è stato discusso nel Consiglio Comunale di Conselice un’ Ordine del Giorno presentato dal gruppo di maggioranza “Oltre! con Paola Pula Sindaco” a sostegno del comparto agricolo territoriale e per una progettazione innovativa sulla infrastrutturazione di servizio. Rita Brignani, Capogruppo “Oltre! con Paola Pula Sindaco” Segretaria Unione Comunale PD Conselice ha fornito il quadro della situazione specificando che lo scopo del documento è duplice:

da una parte si sollecitano Sindaco ed Giunta a dare risposte agli imprenditori agricoli del territorio sulle misure messe in campo per far fronte ai danni causati dalle calamità verificatesi negli scorsi mesi chiedendo di ottenere dal Governo attraverso la ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, la deroga al Dlgs 102/2004 per accedere ai finanziamenti per le gelate primaverili, e di attivarsi affinché si possano articolare al meglio sul territorio regionale, ed in particolare sul territorio conselicese, i fondi del Piano di sviluppo rurale che verranno anticipati per il settennio 2021-2027, e che a breve saranno in approvazione alla Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo ( modifica Reg. 1305) come risposta alla crisi dovuta all’epidemia di COVID-19.

Dall’altra a fronte di un’ economia sia agricola sia agroindustriale in forte trasformazione, con necessità crescenti di apporto idrico, si vuole cercare di dare risposte concrete a problematiche oramai strutturali.

Brignani specifica le problematiche di seguito: “Come preservare la risorsa acqua, come gestirla al meglio anche in termini di qualità, come utilizzarla in termini di opportunità e cosa fare per adattarci ai cambiamenti climatici riteniamo sia un tema strategico per il futuro di Conselice. La scommessa è trattenerla quando cade in abbondanza provocando molta apprensione e danni e poi utilizzarla al meglio per gli usi plurimi. Da qui la richiesta, contenuta nell’OdG, di promuovere l’elaborazione di un progetto di fattibilità incentrato sulle infrastrutture per l’acqua ad uso plurimo (acquedottistica industriale e uso irriguo in agricoltura), attraverso la realizzazione di invasi artificiali per captazione di acqua da piogge.

Siamo fortemente convinti che il sostegno all’economia agricola ed agroalimentare del territorio, come di qualsiasi settore economico, passi necessariamente dalla capacità degli Amministratori di saper coniugare visione, con una progettualità in grado di intercettare risorse europee e regionali, alla gestione del quotidiano fatta di anche di situazioni straordinarie come quelle che stiamo affrontando.

L’argomento è stato ritenuto importante da tutti i gruppi consigliari che ringraziamo ed al di là dell’espressione di voto – approvato con i voti del gruppo di maggioranza e delle capogruppo Panfiglio (Uniti per Conselice Eliana Panfiglio Sindaco) e Berardi (Gruppo Misto – Lega), contrario il capogruppo Molinaro (Reagiamo Conselice! Italo di Giacomo Sindaco), astenuto il capogruppo Bordoni (Lista Civica Per la Sinistra – Rifondazione – Partito Comunista Italiano) – sarà nostro impegno portare avanti il confronto su questo comparto fondamentale per il nostro territorio”.