Sabato 4 e domenica 5 luglio gazebo della Lega nelle piazze della Romagna per tesseramento e raccolta firme

Sabato 4 e domenica 5 luglio, in concomitanza con la manifestazione nazionale del centrodestra in Piazza del Popolo a Roma, in Romagna saranno presenti i gazebo della Lega nelle principali piazze per la campagna tesseramento 2020 e per la raccolta firme #stopcartelle, #stopclandestini e #stopvitalizi. “Saremo – dichiara il deputato e segretario della Lega in Romagna Jacopo Morrone – a Ravenna, Faenza, Imola, Rimini, Cesenatico, Forlì, Cesena, Riccione e in tutte le principali piazze del territorio con i nostri militanti e sostenitori per dare voce alle persone e alle imprese che vogliono rialzarsi e tornare a lavorare. Questo governo, arroccato a Villa Pamphili, non ha dato risposte al Paese, alle nostre imprese balneari, al nostro turismo. Ci faremo sentire con lo strumento democratico della raccolta firme per la sospensione delle cartelle di Equitalia, fermare la sanatoria dei clandestini, difendere i decreti sicurezza e dire basta ai vitalizi”.