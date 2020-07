Giovani Democatici: Edoardo Scarpellini è il nuovo segretario provinciale, Alberto Franchini quello comunale

Sabato 4 luglio si è tenuta l’assembla dei Giovani Democratici di Ravenna che ha eletto il nuovo segretario comunale e il nuovo segretario provinciale dell’organizzazione giovanile. Michelangelo Vignoli termina il suo mandato ringraziando il gruppo per il lavoro di questi anni e lascia la segreteria provinciale a Edoardo Scarpellini già segretario comunale della giovanile, ruolo che da oggi viene affidato ad Alberto Franchini.

L’assemblea ha approvato in maniera unanime le candidature di Scarpellini e Franchini accogliendo con entusiasmo le priorità evidenziate negli interventi dei due giovani fra le quali la necessità di un’attenzione privilegiata alle necessità degli studenti di scuole e università come logistica, alloggi e infrastrutture e la necessità di contribuire a livello programmatico alle imminenti elezioni amministrative di settembre e a quelle di Ravenna città previste per il 2021. Durante l’assemblea è intervenuto il segretario provinciale di Ravenna del Partito Democratico, Alessandro Barattoni che, augurando buon lavoro ai neo eletti segretari ha ribadito il ruolo centrale della giovanile nel progetto dei democratici Ravennati.