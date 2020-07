“A volte ritornano…”: Potere al Popolo sulla nomina di Tiziano Carradori a Direttore Generale Ausl Romagna

Potere al Popolo di Ravenna si dice preoccupato dalla nomina di Tiziano Carradori al ruolo di Dirigente Generale dell’Ausl Romagna, resa nota nei giorni scorsi. Carradori è nome già noto a Ravenna, dove è stato direttore dell’Azienda Sanitaria dal 2004 al 2012. Ma la sua carriera lo ha portato poi a ricoprire ruoli dirigenziali anche nelle Ausl di Rimini e di Ferrara, oltre che ad occuparsi di sanità direttamente in Regione. “In pratica – commentano da Potere al Popolo di Ravenna – è stato tra coloro che hanno gestito la Sanità dell’Emilia Romagna negli ultimi venti anni”.

“Sono stati anni di riduzione del personale, di tagli ai posti-letto, di chiusura di ospedali periferici – dicono da PaP -. Anni nei quali le esigenze di bilancio hanno avuto la meglio sulle necessità dei cittadini, anni, infine, che hanno visto il prepotente ingresso dell’imprenditoria privata in un settore fino a pochi decenni fa gelosamente salvaguardato dalle brame del mercato. Anni che hanno visto le strutture sanitarie sempre lontane dai cittadini e sempre più simili ad imprese che vendono prodotti invece di erogare servizi. La sanità regionale, un tempo orgoglio e vanto di un personale politico a cui pure parte della attuale dirigenza regionale fa indegnamente riferimento, si trova ridotta a parte di un sistema economico edificato in ossequio alle teorie economiche liberiste egemoni in questo paese da più di venti anni”.

“Ora che, sotto i colpi del COVID19, questo sistema è clamorosamente crollato nelle sue parti più forti – concludono -, ci sarebbe l’occasione per avviare una riflessione, un ripensamento critico sulle strade fin qui percorse. La nomina di Carradori certifica, senza ombra di dubbio, che la giunta regionale non ha alcuna intenzione di avviare quella riflessione, quel ripensamento che noi riteniamo necessari”.