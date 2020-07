Contro la “Chiusura della piallassa”. La Lega organizza un incontro con i pescatori della valle

Sulla questione “chiusura piallassa”, sabato mattina,11 luglio, alle 9, la Lega ha organizzato un incontro con pescatori regolari della valle “che dopo la ferma imposta dal covid si sono visti nuovamente negare la possibilità di lavorare per un altro mese, il tutto da un giorno all’altro senza nemmeno un preavviso” spiega uno dei promotori dell’incontro, il consigliere comunale Gianfilippo Rolando. “La valle deve riaprire immediatamente ed i lavori devono essere posticipati ad ottobre o a data non conflittuale alla vita della valle” sottolinea Rolando.

All’incontro, che si terrà in via Baiona, nei pressi dell’imbarcadero, oltre al consigliere comunale Lega ed altri colleghi del gruppo consigliare, vi sarà l’On. Jacopo Morrone, l’On. Gianni Tonelli, l’On. Elena Raffaelli e il consigliere regionale Andrea Liverani che hanno nel frattempo ha presentato un’interrogazione regionale ed una parlamentare.