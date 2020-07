Cervia. Gruppo consiliare M5S e Lega uniti su importanza ripristino Pronto Intervento

Il Gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle Cervia e il Gruppo consiliare Lega Cervia sono intervenuti in merito al ripristino del Pronto Intervento a Cervia, definito dalle due suddette parti una necessità di primaria importanza.

Di seguito il comunicato stampa diramato da M5S Cervia e Gruppo consiliare Lega: “Le fughe in avanti del Partito Democratico, che per l’ennesima volta, attraverso comunicati stampa, si affida i meriti di una battaglia condotta invece in un clima unitario, lasciano francamente perplessi. Il ripristino del servizio h 24 nel Punto di Primo Intervento è un risultato importante per la Città e il dibattito sulla necessità di riottenere un presidio così importante è stato portato avanti dalle varie forze politiche, dentro e fuori dall’aula consiliare.

Lo scorso 30 aprile, in sede di Consiglio, veniva infatti presentato e approvato un odg congiunto da tutti gruppi consiliari, in cui si richiedeva all’Amministrazione di lavorare affinché il ripristino del servizio avvenisse prima dell’inizio della stagione estiva. Il risultato ottenuto oggi è quindi frutto, oltre che dell’attività amministrativa, del contributo politico di tutti i consiglieri.

Anche le forze di opposizione hanno avuto un ruolo determinante sulla questione: l’ordine del giorno, le richieste di convocazione della specifica commissione consiliare e i comunicati stampa delle ultime settimane hanno sicuramente inciso sul risultato, alimentando il dibattito tra la cittadinanza. Siamo profondamente convinti che questo importante risultato non debba avere bandiere di partito, ma un’unica bandiera: quella della nostra Città”.