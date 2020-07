Ravenna. Lunedì 13 luglio in Comune si esamina la petizione per il potenziamento dell’illuminazione a Marina di Ravenna e via Trieste

Domani, lunedì 13 luglio, alle 15.30, nella sala del consiglio comunale di Ravenna, in modalità telematica di videoconferenza, sia da remoto che in presenza, si riunirà la commissione consiliare 1, “Affari istituzionali, Partecipazione e Sicurezza”, presieduta dalla consigliera Samantha Tardi. La seduta sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Comune. All’ordine del giorno l’esame della petizione su “Richiesta di potenziamento del sistema di illuminazione pubblica nell’abitato di Marina di Ravenna, in particolare nella parte di via Trieste”.