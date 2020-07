Eventi e mercatini serali nell’estate cervese, il Sindaco: “Non vogliamo limitare o soffocare la libera creatività”

In relazione al tema sollevato dalla CNA di Cervia, inerente all’organizzazione di eventi e mercatini serali del periodo estivo, il Sindaco Massimo Medri precisa che “non è intenzione di questa Amministrazione limitare o soffocare la libera creatività, espressa da tantissimi artisti e artigiani, impedendone l’accesso agli eventi previsti sul territorio. Semmai l’obbiettivo è quello di puntare a una ulteriore qualificazione. Qualsiasi diversa interpretazione non corrisponde alla volontà di questa Amministrazione. Se, come penso, sarà necessario recuperare un dialogo per fare un chiarimento sull’intera vicenda, la disponibilità al confronto da parte mia è totale, come è sempre stato, fin dall’inizio di questa mia esperienza. Il chiarimento dovrà coinvolgere tutti i soggetti interessati e trovare una convergenza, nell’interesse generale della città. Qualsiasi altra deduzione non è argomento del confronto di merito, che invece merita la giusta attenzione e rispetto, nei confronti di chi ha sollevato il problema”.