Più sicurezza per il sottopasso di via Fusconi a Cervia. Lo chiede la Lega

Rimettere l’opportuna segnaletica sul sottopassaggio di via Fusconi a Cervia per evitare che i mezzi pesanti molto alti possano rimanere incastrati. Lo chiede il consigliere della Lega, Gianluca Salomoni, con un’interpellanza al Comune di Cervia.

“Anni fa – si legge nel documento -, il sottopasso in oggetto fu “protagonista” di alcune situazioni in cui i conducenti di mezzi pesanti, provenienti da via Pineta Formica, andarono letteralmente a impattare con il loro veicolo contro la parte superiore del sottopassaggio, caratterizzata appunto dalle zebrature verticali sopra descritte; tali condotte colpose furono da attribuirsi esclusivamente all’imperizia dei conducenti che, evidentemente, ignorarono la segnaletica presente andando così a scontrarsi con la parte più alta del loro veicolo, bloccando per diverse ore tutta la viabilità”. Eventi che, come ricorda il consigliere, “oggi sono estremamente rari, grazie alla nascita del nuovo ingresso di Pinarella, per l’utenza proveniente da Sud (Rimini) e da Cesena (zona ovest) che ha smistato una buona parte del traffico di ingresso e di uscita dalla nostra città”.

La richiesta rivolta al Comune è di “mettere in maggiore sicurezza tale sottopasso aggiungendo una segnaletica sulla parte superiore dello stesso al fine di renderlo ancora più visibile (in passato, diversi metri prima dell’ingresso ovest, erano posizionati dei pannelli aerei metallici rettangolari, aventi strisce bianche e nere, che demarcavano ulteriormente le limitazioni di altezza che i veicoli ivi transitanti dovevano avere, pena l’impossibilità di accedere a tali passaggi), visto che da diversi anni, inspiegabilmente, essi non sono più presenti”.