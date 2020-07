Faenza, Insieme per Cambiare va per conto suo e candida Sindaco Paolo Cavina

Insieme per Cambiare rompe gli indugi, chiude ogni trattativa con il Pd e il centrosinistra, va per conto suo alle elezioni del 20 settembre e candida Sindaco Paolo Cavina. È quanto si evince da un comunicato stampa giunto in redazione oggi 15 luglio. Insieme per Cambiare dopo avere “dato” alla città nel 2010 il sindaco Giovanni Malpezzi (poi passato nel 2014 al Pd) e avere avuto nell’ultima legislatura Domizio Piroddi come assessore all’Urbanistica e alle Attività economiche (entrato negli ultimi mesi in rotta di collisione proprio con il Sindaco Malpezzi e dimissionato), ora ha scelto di non convergere con il centrosinistra di Massimo Isola, anche se le trattative sono rimaste a lungo aperte. E così mentre il Comitato per Isola annuncia la conferenza stampa di presentazione del suo progetto, Insieme per Cambiare annuncia nelle stesse ore la sua corsa solitaria.

IL COMUNICATO DI INSIEME PER CAMBIARE: “ADESSO SERVE IL CUORE”

Per affrontare i tempi più critici e delicati dal dopoguerra ad oggi serve il coraggio di non rimanere solo a guardare, la generosità per mettersi a disposizione senza calcoli e la lucidità per operare scelte lungimiranti per la comunità.

Nella nostra regione, Faenza si è sempre distinta per una forte presenza moderata e riformista, capace di individuare obiettivi e saperli perseguire, costruendo modelli di crescita, generando lavoro e benessere. Oggi questa cultura e questo modo di intendere la Politica non sono adeguatamente rappresentati. Sicuramente non sono rappresentati da chi in questi anni ha interpretato il proprio ruolo politico producendo fratture e lacerazioni progressive, negli anni in cui avrebbe potuto e dovuto, fare sistema e creare prospettive.

Oggi più che mai serve altro: visione, competenze e condivisone. Per questo intendiamo offrire uno spazio libero. Libero da contrasti, dissidi e contese. Libero da vincoli e condizionamenti interessati. Uno spazio per tutti coloro che non vogliono essere ostaggio di discussioni interminabili per definire a priori una poltrona o una vice poltrona. Uno spazio destinato ad ospitare chi è interessato a costruire la Faenza di domani. Vogliamo pensare al futuro del nostro lavoro, all’acqua che berremo, all’aria che respireremo, alle strade che percorreremo, a come potremo preservare la nostra salute e sostenere coloro che dovessero averne bisogno.

È prioritario soccorrere la nostra economia, supportare gli esercizi commerciali e le imprese artigiane che ne costituiscono la spina dorsale, destinare l’attenzione che merita al comparto agricolo che unitamente all’indotto, è da sempre trainante per il settore produttivo faentino. Occorre sostenere i redditi delle famiglie e la loro capacità di spesa, unico modo per garantire (anche tramite la fiscalità) l’erogazione dei servizi pubblici.

Siamo ben consapevoli di intraprendere una corsa ad ostacoli in una strada in salita, ma sappiamo anche che la scelta più giusta spesso non coincide con la più semplice. Da oltre dieci anni siamo impegnati per Faenza con passione e civismo, estranei alle logiche e ai riti di partito, concentrati esclusivamente al servizio del nostro territorio. In un lungo percorso inevitabilmente si compiono anche errori. Noi, a differenza di altri, abbiamo avuto la forza di riconoscerli e di trarne le conseguenze.

Per questo oggi offriamo la candidatura indipendente di Insieme per Cambiare e di Paolo Cavina Sindaco, certi che non sarà una avventura solitaria: la costruzione di una coalizione civica, moderata e riformista che si riconosca nei valori del servizio e dell’ascolto è già a buon punto. Saremo accompagnati dalle tante donne e dai tanti uomini liberi che hanno aderito al nostro progetto e da tutti i faentini che vorranno unirsi e sostenere la “lista con il cuore”.