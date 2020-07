Distaccamento estivo di Polizia a Cervia: approvato l’odg che chiede più Polizia e Carabinieri. La Lega vota contro

Il consiglio comunale di Cervia ha approvato un ordine del giorno per richiedere il potenziamento estivo, nei mesi di luglio ed agosto, del personale di Polizia e Carabinieri operanti sul territorio, per garantire più controlli e sicurezza. Il documento è stato poi trasmesso al Ministero dell’Interno, al Questore e al Prefetto della Provincia di Ravenna ed ha ottenuto i voti favorevoli di PD, Cervia Ti Amo, Cervia Domani PRI, M5S, Insieme per Cervia, mentre i consiglieri leghisti hanno votato contro.