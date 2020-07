Giovane attivista da Ravenna scrive a Conte: “Proteggere politiche UE d’aiuto alle Regioni povere del Mondo”

I giovani ambasciatori di ONE provenienti da tutta Europa hanno scritto una lettera ai capi di Stato e di governo in vista del Consiglio Europeo del 17-18 luglio in cui i leader Europei si incontreranno e deciderranno sul Bilancio pluriannale dell’Unione Europea. Si appellano alla leadership Europea per chiedere “un aumento delle risorse dei programmi per l’azione esterna per costruire un futuro migliore definito dall’uguaglianza e dalla sicurezza per ogni individuo”.

Paola Plaku, 22enne da Ravenna, ha dichiarato : “Il Covid19 ha dimostrato che siamo tanto forti quanto lo é il nostro anello più debole. L’UE ha la possibilità unica di essere un faro per un mondo più giusto ed equo. Ecco perché noi volontari di ONE stiamo chiedendo di rifiutare ulteriori tagli destinati all’azione esterna dell’Unione Europea. La nostra generazione vuole un futuro più equo per tutti e questa é l’occasione giusta per l’Unione Europea di farsi avanti”.

Emily Wigens, direttore Europe della campagna di ONE ha inoltre dichiarato: “Con la previsione di circa 100 milioni di persone a ritrovarsi in uno stato di povertà estrema, l’Unione Europea e i suoi membri, in quanto maggiore donatore di aiuti al mondo più grande del mondo, ha la responsabilità di pensare al futuro delle prossime generazioni in Europa e nel mondo intero. Abbiamo bisogno di leader Europei che ascoltino le richieste di questi giovani attivisti e che rifiutino tagli all’azione esterna durante il Cosiglio Europeo”.

Il testo completo della lettera ai capi di Stato e di governo Europei

Egregi leader Europei,

Il COVID-19 ha devastato vite, economie e società. Ha colpito tutti, ma riserva il peggio per i più vulnerabili, che si trovino dall’altra parte della strada o dall’altra parte del mare. La nostra migliore possibilità per riuscire ad affrontare questa crisi é attraverso una solidarietà e una cooperazione senza precedenti.

Condividiamo una visione comune di un mondo più sicuro e più giusto, ma ci rendiamo conto che oggi questa visione sembra sempre più difficile da raggiungere. L’attuale crisi sta esacerbando le sfide esistenti, quali estrema povertà, disuguaglianza, emergenza climatica e debolezza dei sistemi sanitari. Per affrontarli riteniamo che una forte leadership europea sulla scena internazionale sia di vitale importanza. Con la leadership e l’ambizione arriva la responsabilità di realizzare un futuro migliore, che può essere raggiunto solo assegnando risorse significative all’azione esterna dell’Unione europea.

Investire nei partner dell’UE non è solo la cosa giusta da fare, è la cosa intelligente da fare. Molte delle crisi degli ultimi dieci anni – dal populismo in Europa all’instabilità in Medio Oriente – possono essere ricondotte all’insufficiente risposta del mondo alla crisi finanziaria del 2008. La scala della pandemia COVID-19 chiarisce che non possiamo permetterci di ripetere gli stessi errori.

Aumentare in modo significativo sia le risorse destinate all’azione esterna sia gli investimenti in Africa come partner strategico sarà cruciale. Esortiamo i leader europei a fare tutto il necessario. Questo è un punto di svolta storico e le generazioni future ci giudicheranno dalle azioni che abbiamo intrapreso non solo per sconfiggere il virus, ma per costruire un futuro definito da uguaglianza e sicurezza per tutti.

Clíodhna Creane, a nome dei giovani ambasciatori di ONE in Irlanda

Giulia Comandini, a nome dei giovani ambasciatori di ONE in Italia

Nina Van Rooy, a nome dei giovani ambasciatori di ONE in Belgio

Luisa Kern, a nome dei giovani ambasciatori di ONE in Germania

Stevan Post, a nome dei giovani ambasciatori di ONE in Olanda

Romain Sion, a nome dei giovani ambasciatori di ONE in Francia

Cos’è ONE

ONE è un’organizzazione “che lotta per porre fine alla povertà estrema e alle malattie prevenibili, in particolare in Africa. Apolitica, ONE si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica e di fare pressione sui leader politici per combattere l’AIDS e le malattie prevenibili, aumentare gli investimenti in agricoltura e nutrizione e chiedere maggiore trasparenza nei programmi di lotta alla povertà”. Per saperne di più : www.one.org

Per quanto riguarda ONE Global Activist Programs:

I giovani ambasciatori di ONE fanno parte del programma Global Activists di ONE. Gli attivisti di ONE Global sono un gruppo di oltre 1.000 volontari dinamici, appassionati di sviluppo sostenibile, che lottano “per politiche migliori, finanziamenti migliori e per un maggiore impegno su questioni che aiuteranno a sradicare la povertà. I nostri attivisti globali sono selezionati tramite un processo di candidatura competitivo e sono un mix di giovani professionisti dinamici, leader locali e membri di altre reti di attivisti locali e globali. Mentre i nostri vari programmi di attivisti in Europa, Africa e Nord America sono uniti nello scopo e nelle tattiche, ogni singolo programma di attivisti è su misura per le esigenze locali, opportunità e clima politico, quindi non ci sono programmi identici”.