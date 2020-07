Insieme per Cervia: “Subito un posto mobile di Polizia a Pinarella di Cervia”

Il neo nato gruppo consiliare “Insieme per Cervia” entra nel merito della questione “sicurezza”. E lo fa chiedendo al Questore di “dare una risposta concreta con l’attivazione immediata di un posto di polizia mobile a Pinarella con turno al mattino e pomeriggio, in quanto sarebbe un presidio fondamentale e visibile in questa località e di grande utilità per cittadini e turisti. Andrebbe a sopperire in parte quello del presidio fisso proprio nello stesso luogo”.

La seconda richiesta avanzata è quella di ottimizzare il coordinamento tra i servizi attivati da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni dei turni in tempi e spazi e fornire alla cittadinana una presenza costante e importante, mirata alla prevenzione dei reati.

“La terza proposta – aggiungono – riguarda le forze di polizia territoriali provinciali che dovrebbero avere un maggior controllo e impiego di volanti della polizia di stato o radio mobili dell’arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza nell’arco della giornata con maggiore incisività e presenza anche nelle nostre località che ricordiamo è dopo Rimini la città con maggior presenza turistica, la seconda in Emilia Romagna”.

“Vogliamo essere propositivi dunque, con proposte fattibili, e nel contempo ringraziare tutti gli operatori della sicurezza, forze dell’ordine e polizie locali, per lo straordinario impegno che sono chiamati a svolgere in questo periodo per certi versi “unico” viste anche le condizioni di sicurezza imposte dal Covid 19”, concludono.