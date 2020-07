Panizza (Gruppo Misto): “Lavori tra via Mazzini e Guaccimanni, perché usare gli ‘inadeguati’ sanpietrini?”

“Alcuni cittadini – scrive Emanuele Panizza, Capogruppo Gruppo Misto – ci hanno segnalato che in questi giorni sono in corso i lavori per rifare il tratto all’intersezione tra le vie Mazzini e Guaccimanni. Come anch’io ho potuto accertare, l’Amministrazione ha scelto di rifare il tratto utilizzando i sanpietrini. Tutti gli “umarell” presenti, professionisti o dilettanti che siano, trovano tale decisione incomprensibile.

Queste le criticità “commentate”:

– estrema lentezza nell’esecuzione dei lavori, d’altronde la posa dei sanpietrini richiede un notevole dispendio di tempo ed energie;

– l’effetto visivo, fa a pugni con il pavé di via Mazzini e la prosecuzione in piazza Caduti per la Libertà.

– il probabile costo maggiore della soluzione scelta, apparentemente senza senso .

– la maggior delicatezza del tipo di pavé con la probabile conseguente necessità di futuri interventi manutentivi molto prima delle altre soluzioni possibili.

– la pericolosità per mezzi e pedoni quando inevitabilmente il fondo si ammalorerà a causa del passaggio, degli effetti degli agenti atmosferici e del tempo. Così come da evidenza di quanto avvenuto in passato e che ha richiesto l’intervento attuale, in colpevole ritardo di diversi anni”.

“Se le criticità evidenziate – conclude Panizza – trovano riscontro presso l’ufficio tecnico, si chiede al sindaco e alla giunta:

– se è possibile correggere in corsa e cambiare il tipo di pavimentazione?

– per quale motivo si è scelta questa soluzione

– i costi preventivati per tale opera paragonati alle altre soluzioni possibili

– quanto tempo si pensa possa durare il fondo senza bisogno di interventi manutentivi paragonato ad altre possibili soluzioni”.