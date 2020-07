Cervia, la Lega motiva il suo no al voto sul distaccamento estivo di Polizia di stato

Il Gruppo della Lega in consiglio comunale a Cervia polemizza con la maggioranza, gruppo Pd in testa, che “ha presentato un ordine del giorno avente per titolo Distaccamento estivo polizia di stato che chiedeva di veder insediato nel nostro territorio comunale, anche per la stagione 2020, il posto estivo di Polizia nei mesi di luglio e agosto, quale elemento di rinforzo alle forze dell’ordine già presenti sul territorio, al fine di aumentare il livello e la qualità dei servizi di sicurezza presenti.”

La Lega ricorda che era già presentato una proposta in tal senso nell’ottobre 2019, quando era stato “votato all’unanimità un odg su decoro e ordine pubblico, nel quale si chiedeva tra i vari punti:

1 – di rafforzare gli organi delle Forze dell’Ordine per migliorare il servizio di vigilanza del territorio;

2 – un adeguato periodo di apertura del Posto di Polizia di Stato di Pinarella durante il periodo estivo con un idoneo organico;

3 – la realizzazione di un polo integrato della sicurezza, un luogo che accentri e razionalizzi gli spazi per le forze dell’ordine impegnate al coordinamento delle sedi operative attive nei territori limitrofi, e di un adeguato numero di alloggi necessari ai militari in servizio per potere garantire il controllo del territorio in maniera più capillare anche nelle zone dell’entroterra.”

“Finalmente a distanza di nove mesi, la maggioranza si accorge di avere disatteso quanto precedentemente votato, e tenuto conto dell’attuale interesse suscitato nell’opinione pubblica dalla cronaca dei fatti violenti che regolarmente avvengono nella nostra località, decide a metà luglio in modo tendenzioso ed opportunistico, che è giunto il momento di svegliarsi. – commenta polemica il gruppo della Lega – Il problema dell’ordine pubblico è irrisolto da anni e nell’ultimo periodo si è aggravato dell’azione di gruppi organizzati di ragazzi che sfidano le forze di polizia per poi pubblicare le loro azioni sui social completando così i loro intenti di sfida all’hashtag #fuckpolice. Per arginare il problema oltre ad un’azione di prevenzione, occorre una legge nazionale che aiuti ad arginare per bloccare questo fenomeno e quello dello sballo sempre più dilagante tra ragazzi sempre più giovani, in modo più incisivo.”

La Lega ha chiesto il ritiro dell’odg della maggioranza ma la maggioranza ha votato il suo documento. “La Lega non ha votato contro ad una richiesta che poteva essere corretta se proposta nei tempi giusti – conclude la nota leghista – ma contro la mancanza di buon senso della maggioranza.”