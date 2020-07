Marco Maiolini alla ricerca delle Cinque Stelle perdute: al lavoro per la ricostruzione del movimento a Ravenna

La storia è nota e quindi la raccontiamo solo per sommi capi. Alla fine del 2015 il M5S era con il vento in poppa e molti lo davano per favorito per le amministrative del 2016 a Ravenna. Ma i grillini ebbero la sciagurata idea di presentare due liste contrapposte, bocciate entrambe dai vertici nazionali del movimento. Cosicché dal cappello a cilindro uscì la lista civica CambieRà che ottenne poco più di 9.000 voti e quasi il 13% dei consensi. Marco Maiolini entrò in Consiglio comunale insieme a Michela Guerra e Samantha Tardi. Poi uscì dal gruppo di CambieRà – per rimanere ancora vicino ai Cinque Stelle – e diede vita al Gruppo Misto insieme a Emanuele Panizza che nel frattempo era subentrato a Michela Guerra. Il 4 marzo 2018, intanto, Ravenna votò in massa Cinque Stelle, malgrado non ci fosse nessuno in sede locale a rappresentare il movimento: i grillini ottennero 25.581 voti (il 28,8%), diventando il primo partito e battendo di oltre un punto il Pd (fermo al 27,5%). Nelle europee del 2019 i Cinque Stelle scesero a 10.723 voti e al 14%. Alle regionali del 2020 addirittura sono calati fino al 5,8%, prendendo 4.551 voti. Quasi una discesa all’inferno. Ora i Cinque Stelle si rimettono in moto per cercare di unire i vari meet up, presentarsi con il loro simbolo alle amministrative del 2021, avere una discreta rappresentanza a Palazzo Merlato. Una strada che sembra comunque in salita. E il percorso è appena cominciato.

L’INTERVISTA

Marco Maiolini, sono iniziate le grandi manovre di avvicinamento alle elezioni amministrative del 2021 a Ravenna. Che cosa sta succedendo nel mondo che fa riferimento al M5S?

“Ci stiamo incontrando come attivisti dei vari meet up, si tratta di incontri aperti a tutti. Stiamo cominciando a confrontarci sul cosa vogliamo fare e sul dove vogliamo andare. Tutto questo sotto l’egida dei facilitatori del movimento, figure che invitano gli attivisti a incontrarsi e forniscono strumenti di lavoro.”

Chi sono i vostri facilitatori?

“Abbiamo facilitatori per aree tematiche. E non dicono tu sì, tu no. Loro sollecitano la partecipazione e il lavoro comune. Qui abbiamo il Senatore Gabriele Lanzi e il Senatore Marco Croatti. Sono gli stessi che hanno supportato il M5S locale nelle ultime elezioni regionali.”

Della partita fanno parte anche i vostri candidati di Ravenna alle regionali, Giancarlo Schiano, Cinzia Pasi, Igor Gallonetto?

“Sì. Stiamo andando oltre i vari meet up, siamo all’incontro fra tutti gli attivisti. Purtroppo siamo stati molto frenati dal Covid. È un lavoro cominciato tardi e con alcune difficoltà comprensibili a tutti. Per esempio, gli incontri sono aperti ma non possiamo farli in sale pubbliche e con il tipo di apertura che vorremmo davvero praticare per via delle regole del distanziamento.”

Il fatto che lei Maiolini abbia partecipato alle ultime elezioni amministrative sotto le insegne di CambieRà, passando poi al Gruppo Misto, le ha creato dei problemi. Voglio dire, nessuno nel M5S ha avuto da ridire?

“Nessun problema per questo. Anzi, ho sempre tenuto collegamenti e collaborazioni con il movimento e con esponenti del M5S della zona e di altri comuni. Mi hanno supportato. Io ho partecipato alla campagna del M5S per le regionali di gennaio.”

Francesca Santarella che fu al centro della vicenda del 2016 fa ancora parte del movimento?

“Mai più vista. Mai più sentita.”

Da mesi non arrivano più segnali di vita dal meet up A riveder le stelle, animato dalla Santarella. A quanto ne sa, quella esperienza è conclusa?

“Mi pare un percorso concluso. Stiamo cercando di mettere insieme tutti e agli incontri che stiamo facendo ci sono militanti di tutti i meet up ravennati, anche del meet up A riveder le stelle. E questa cosa mi fa piacere. I militanti storici ci sono più o meno tutti. E non vedo più i personalismi che c’erano una volta. Almeno, per ora non ci sono.”

L’obiettivo vostro, ovviamente, è cercare di non ripetere la brutta esperienza del 2016, di rimanere uniti e di andare al voto amministrativo con il vostro simbolo.

“Certamente. Stiamo seguendo il percorso giusto per arrivare a quel risultato, sotto l’egida dei facilitatori. Poi non ci sono ruoli definiti adesso e vedremo come e quando le cose si evolveranno. Non c’è un nome, una persona attorno a cui raccoglierci. Siamo ancora agli inizi di un percorso. Ma vogliamo fare le cose bene.”

Immaginiamo sia prematuro oggi parlare di confronti programmatici o addirittura alleanze?

“Siamo a uno stadio preliminare, molto prima di arrivare a discutere di queste cose. Non si è ventilato proprio nulla al momento.”

Ma nel movimento Cinque Stelle non c’è più il veto alle alleanze con altre forze politiche. In passato c’era, ora sembra caduto. È così?

“A me sembra caduto. Non ne abbiamo parlato, ma da quello che vedo e che capisco mi sembra che questo veto sul tema delle alleanze non esista più. Sui programmi, sulle cose da fare mi pare che sia aperta la strada del dialogo.”

Maiolini, lei come valuta l’esperienza del Governo giallo-verde prima e giallo-rosso poi?

“Personalmente penso che l’esperienza del Governo giallo-verde andava fatta, anche per stanare la Lega, perché loro dicevano che erano la forza più nuova e alternativa, anche rispetto a noi dei Cinque Stelle. Ma non è stata un’esperienza molto positiva, perché hanno lavorato a testa bassa solo i Cinque Stelle per cercare di fare delle cose per il Paese. La Lega, soprattutto con Salvini, non ha fatto granché: parlava solo e faceva dei comizi.”

E del Conte 2, con il Governo giallo-rosso, cosa pensa?

“Sono stupito in senso positivo. Ho un grande rispetto per Conte, si è dimostrato un bravo Presidente del Consiglio. E sono stupito dal Pd che si sta dimostrando un partito abbastanza leale. Ci sono confronti anche difficili, come è giusto che sia, ma il Pd non pone dei veti, non si oppone a cose per noi importanti, anzi fondamentali, come per esempio il bonus 110 per le ristrutturazioni edilizie. È una scelta importantissima per il recupero edilizio, per l’ammodernamento del patrimonio immobiliare e la qualificazione urbanistica, contro il consumo di suolo. Ed è una scelta molto utile alle imprese.”

Ma tornando al locale. Come valuta questi 4 anni di amministrazione de Pascale a Ravenna?

“Rispetto agli anni precedenti che ho vissuto esternamente al Consiglio comunale, come consigliere territoriale dei Cinque Stelle, ho visto un passo avanti. Prima c’era una chiusura netta. Tutte le cose proposte dal M5S erano bocciate, quasi sbeffeggiate. Adesso vedo che c’é molta più attenzione. Le proposte degli altri vengono discusse e a volte anche accolte. Per esempio, da ultimo sul Regolamento comunale. Nel Pd ci sono persone giovani e diverse dal passato e secondo me questo ha migliorato la situazione.”

Si sentirebbe di escludere un confronto con il Pd e il centrosinistra in vista di possibili alleanze per il 2021 o vede questa ipotesi all’orizzonte?

“Di questo non abbiamo ancora parlato. Sinceramente mi sembra troppo prematuro dire qualsiasi cosa in questo momento. Personalmente in Consiglio comunale mi sono confrontato con tutti e in particolare con Ravenna in Comune – Manzoli secondo me è una persona molto valida – però questo è frutto della mia esperienza, non è un qualcosa che appartiene a tutto il movimento. Al momento non possiamo formulare alcuna ipotesi. Il primo obiettivo è esserci come Cinque Stelle, per il resto si vedrà.”