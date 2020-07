Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna): senza di noi nessuna alternativa credibile per il governo della città

Alvaro Ancisi è consigliere comunale di lungo corso. Nessuno come lui conosce i banchi, i meandri e i regolamenti del Comune di Ravenna. Ed è anche un oppositore irriducibile: dagli inizi del 1970, dopo la costituzione a fine ’69 della prima giunta Pci-Psi guidata da Aristide Canosani, cerca in tutte le maniere di mandare le sinistre all’opposizione. Nato democristiano, con la fine della Balena bianca ha continuato a fare politica con la lista civica Lista per Ravenna, radicandola particolarmente sul territorio, rivendicando la sua matrice moderata ma sociale e rifiutando sempre etichette di destra. Anche se poi nel 2016 fu lui il principale artefice della santa alleanza anti-Pd con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia che portò Massimiliano Alberghini al ballottaggio e a perdere per poco più di 4 mila voti. Quelle elezioni videro crescere la Lega che poi negli ultimi anni ha cominciato a volare sul piano elettorale. E ora anche Fratelli d’Italia va per la maggiore. Alle regionali di 6 mesi fa Ancisi si tenne in disparte ma tifò per la Borgonzoni mentre alcuni aderenti a LpRa si presentarono come candidati indipendenti in liste del centro destra. Ora siamo già ai preliminari delle elezioni del 2021 e il centro destra ci arriva con qualche buon proposito (larghe alleanze) ma con pessime premesse (i veti posti da qualcuno). Ancisi ancora una volta tenta di mettersi al centro di ogni alternativa alla sinistra. Senza di noi, dice, non c’è alternativa credibile in grado di vincere. Ma questa volta non è detto che riesca nell’impresa.

L’INTERVISTA

Ancisi, queste prime schermaglie di campagna pre-elettorale in vista delle elezioni della primavera 2021 a Ravenna sembrano tutte ruotare attorno a un tema: riuscirà il centro destra a ricompattarsi per essere in grado di presentare un’alternativa credibile a de Pascale e alla sua alleanza? E come?

“Lista per Ravenna ha sempre subìto con sofferenza il chiacchiericcio pre-elettorale che imperversa nelle cronache locali ogni anno prima del voto, perché è abituata a parlare, con la massima chiarezza, solo dei fatti. Obbligata, tuttavia, ad assistervi e chiamata in causa da più parti, spesso a sproposito, pare appunto necessario stabilire quali sono a tutt’oggi i fatti, dal nostro osservatorio. E il primo fatto è questo: il nostro obiettivo è mandare a casa il Pd, giacché in democrazia il ricambio non può aspettare più di mezzo secolo senza che s’instauri un regime totalitario. In tal senso, qualsiasi alternativa è più salutare che la continuità di uno strapotere. Per raggiungere questo obiettivo, siamo disponibili ad una alleanza che ne abbia i numeri elettorali, indispensabili in democrazia per prevalere. Potremmo allearci anche con il diavolo, inteso come le ali estreme delle forze politiche democratiche, purché a determinate condizioni: un programma di conduzione della città che sia coerente e in continuità evolutiva col nostro “Progetto Ravenna”; un candidato sindaco civico che si riconosca in questo programma, estraneo da sempre a tutti i giochi della politica e che viva da sempre del suo lavoro, al quale comunque non intendiamo sia assegnata nessuna etichetta politica, non di sinistra, ma neanche di destra.”

Lei in buona sostanza ribadisce quanto ha sempre detto, anche nel 2016.

“Infatti. Quanto le ho detto è in sostanza, quasi letteralmente, ciò che Lista per Ravenna dichiarò a Ravennanotizie nel novembre 2015, sei mesi prima delle elezioni 2016, di cui non cambiamo una parola per le prossime del giugno 2021. Dall’annuncio di queste nostre volontà, annunciate tempo prima, a cui aveva risposto positivamente la Lega Nord, nacquero allora l’accordo, esteso a Forza Italia e a Fratelli d’Italia, su Massimiliano Alberghini candidato sindaco, nome del tutto nuovo alla politica, e un programma che fu redatto sostanzialmente da Lista per Ravenna. Questa coalizione ha portato il candidato del PD ad un ballottaggio mai subìto prima, che de Pascale ha vinto per un soffio, in bilico fino alla notte inoltrata post voto.”

Malgrado lei abbia sempre fatto opposizione, qualcuno anche di recente continua ad accusarla di fare finta opposizione.

“Avremmo fatto finta di combattere il Pd? Non scherziamo. Bisognerebbe riaprire i manicomi per chi, avendo condotto tutta la campagna elettorale contro chi ha speso l’ultima goccia di sudore in questa battaglia, tenta di spacciarlo ai sani di mente. Il “non ti curar di loro” è una pagina fissa del nostro vangelo. La verità prima o poi aggiusta le cose. D’altra parte, basta guardare il vostro giornale e leggere tutti i giorni le battaglie che conduciamo contro il sistema di potere Pd. Chiamo l’archivio di Ravennanotizie a testimoniare per le nostre battaglie di opposizione.”

Qualcuno può essere tentato di pensare che il centro destra questa volta possa vincere anche senza LpRa. Qual è la sua opinione?

“È cambiato qualcosa da allora a danno di questa nostra impostazione? Esiste possibilità di autosufficienza per i partiti di centro-destra? Difficile crederlo. Nelle elezioni comunali, in cui non si vota per Roma o Bologna o Bruxelles, il palcoscenico nazionale si è dimostrato ogni volta sempre più incapace di nascondere a chi vota i problemi di Ravenna e chi ha le carte in regola, per impegno sul campo e per disinteresse personale, a trattarli nell’interesse della comunità e dei cittadini maltrattati. Per battere de Pascale, occorre innanzitutto che Pd e compagnia non prendano un voto più del 50% al primo turno. Ebbene, in tutte le elezioni comunali degli ultimi vent’anni, il centro destra ha preso voti più vicini al 20% che al 30%, nonostante a livello nazionale sia stato per molti anni al governo, rimorchiato dai suoi partiti e leader via via sulla cresta dell’onda televisiva. Se nel 2016, a Ravenna, il centro-destra è riuscito, con appena il 21,5%, non solo a trascinare de Pascale al ballottaggio, ma a portare Alberghini, nel giro di due settimane, addirittura al 47% del secondo turno, ciò è avvenuto grazie alla coalizione con Lista per Ravenna, in veste di eclatante valore aggiunto, mentre c’erano altri dell’opposizione ad abbaiarci contro.”

Alle ultime elezioni Lista per Ravenna ottenne il 6,35%. Quanto pensa di valere oggi Lista per Ravenna?

“Nel 2016 il nostro risultato fu leggermente inferiore alle attese. Pagammo consapevolmente un prezzo per l’alleanza con il centro destra, perché non è nel nostro Dna. Nonostante questo, abbiamo eletto due consiglieri, perché non va dimenticato che anche Alberghini fu eletto con i voti di LpRa. Se ci presentassimo da soli forse avremmo più consensi. Ricordo che nel 2011 LpRa e le liste alleate ottennero quasi 9 mila voti e il 10,44% dei voti. Lista per Ravenna ha radici fortissime, che vanno oltre qualsiasi vento o temporale politico-elettorale. Nelle cinque elezioni comunali che ha combattuto è arrivata sempre al 3° o 4° posto tra tutte le liste elettorali, che nel 2011 e 2016 sono state 14, superando anche largamente tanti partiti di base storica e tutte le altre liste più o meno effimere. Se ci sarà competizione vera tra de Pascale e ogni altra formula che vi si contrapponga (ma lo si capirà solo nell’imminenza del voto), la battaglia sarà sempre sul filo di lana. Se si vuole vincere, non tenerne conto sarà suicida, come è appena successo nel 2019 per le elezioni regionali e in tutti i Comuni della provincia di Ravenna in cui si è votato, tranne uno in cui si è ragionato a proposito.”

Malgrado l’alleanza con il centro destra, lei però non ha mai voluto che Lista per Ravenna fosse catalogata come una forza organica al centro destra. Perché?

“Lista per Ravenna, per statuto e comportamenti, è stata e resterà sempre autonoma da ogni partito e aperta a tutti coloro che, avendo idee di partito, per Ravenna sceglie però la militanza civica. Gli archivi degli organi di stampa, ma ormai largamente anche i social, oltre ad una fittissima rete in costante espansione di rapporti diretti coi cittadini – come quelli che hanno raccolto in questi 4 anni una decina di migliaia di firme per le “loro” petizioni, andando spesso a bersaglio – attestano, insieme alla nostra indipendenza e autonomia, che ci occupiamo e ci battiamo per Ravenna sempre dalla parte del popolo, non di qualsiasi altro potere, che sia politico, economico o culturale. In ciò, siamo più “sociali” e “di sinistra” di qualunque altro. Lo si è visto come non mai proprio in questi anni, nei quali una nostra pluralità di dirigenti, di consiglieri territoriali, di esperti di valore, di sentinelle sparse nei quartieri e nei paesi ha tenuto sotto scacco l’intero governo del nostro comune, spesso riuscendo a far valere le ragioni dei cittadini calpestate.”

Che farà Alvaro Ancisi nel 2021?

“Non avendo più neanche una tessera di partito ed essendomi staccato da ogni altro impegno fuori Ravenna, che avevo già allentato di molto, dedico tutto il mio tempo e tutte le mie energie ad accompagnare Lista per Ravenna verso la difficile ma avvincente nuova competizione elettorale. Siamo a disposizione di una valida alternativa di governo della città. Che sia fondata sulle premesse di base che abbiamo detto, ma pretendendo la reciproca affermazione dei valori, purtroppo spesso negati, a cui non possiamo rinunciare: il rispetto delle persone, la trasparenza e l’onestà dei comportamenti e della vita pubblica. Fermo restando e acquisito ciò, le strategie, le tattiche, le alleanze, i modi, le iniziative, vengono di conseguenza. In attesa degli sviluppi, io e Lista per Ravenna continuiamo a lavorare h 24 per Ravenna e basta.”