Lugo: si riunisce in Rocca la Consulta lugo Centro Storico. Si parla di verde pubblico con il sindaco e assessori

Martedì 21 luglio alle 20.45 nel Salone Estense della Rocca di Lugo è in programma la seduta della Consulta Lugo Centro Storico. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono le risposte sulla gestione del verde e in particolare sul giardino dei frutti dimenticati, sul parco cittadino “Il Tondo” e sul giardino pensile della Rocca Estense, l’aggiornamento sui lavori di ultimazione della rotonda tra viale De Pinedo, viale Masi e via Piano Caricatore.

Nel corso della seduta interverranno il sindaco di Lugo Davide Ranalli, gli assessori ai Lavori pubblici e al Decentramento Veronica Valmori e a Verde, Mobilità e Ambiente Maria Pia Galletti e l’architetto Lucia Luminasi, capo servizio dei Lavori pubblici del Comune di Lugo.