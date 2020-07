Riunione del Consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Martedì 21 luglio, alle 15, si riunisce il consiglio comunale, convocato in modalità di videoconferenza esclusivamente da remoto, visibile in diretta sulla pagina facebook del Comune e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

A inizio seduta si svolgerà la trattazione dei seguenti question time: “In cattive acque anche Punte Alberete. Mala gestione del livello idrico”; “Pitesai: tempi di approvazione ministeriale infiniti, quale futuro per il distretto energetico di Ravenna”; “Mancate risposte ai problemi di Marina di Ravenna”.

Seguiranno due informative e comunicazioni: “Informativa in merito alla concessione di contributi straordinaria ai sensi dell’art. 15 comma 5 del regolamento per la concessione di contributi nel primo semestre 2020”; “Comunicazione ai sensi dell’art. 166 comma 2 del T.U. 267/2000 e dell’art. 14 comma 3 del regolamento di contabilità-prelevamento dal fondo di riserva”.

Successivamente saranno presentate le seguenti proposte di deliberazione: “Imposta municipale propria (Imu) determinazione aliquote per l’anno 2020”; “Emergenza Covid-19. Approvazione riduzioni Tosap per l’anno 2020”; “Modifiche al regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (Imu)”; “Versamento Imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2020 determinazione situazione di non punibilità”; “Emergenza Covid-19. Determinazione dei termini di riversamento dell’Imposta di soggiorno per l’anno 2020”; “Modifiche al regolamento generale delle entrate tributarie comunali”.

Seguiranno due mozioni: “Per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Cassino”; “Per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Fiume Montone Abbandonato”.