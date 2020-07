Nell’impossibilità di svolgere la Festa de l’Unità nelle consuete modalità, per esprimere “vicinanza e attenzione ai ristoratori, pesantemente colpiti dalle limitazioni imposte dalla pandemia, e per non rinunciare all’incontro, all’intrattenimento e al confronto politico, tipici della tradizione delle Feste de l’Unità”, il Circolo casolano del Partito Democratico organizza “4 serate con il PD nei ristoranti e negli agriturismi casolani, in luglio e agosto” con l’intenzione di proseguire con altrettante serate in settembre, in altri ristoranti e agriturismi casolani.

Alle serate interverranno dirigenti e amministratori locali e regionali del Partito Democratico, con i quali confrontarsi sui principali temi dell’azione politica e di governo locale, regionale e nazionale, per la ripartenza, per rispondere ai bisogni dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie.

MENU FISSO A € 25.00 – su prenotazione

GIOVEDI 30 LUGLIO – ORE 20.00

IL CARDELLO LOCANDA

Con MANUELA RONTINI, Consigliere regionale PD

…e la fisarmonica di Andrea Pelliconi

Per prenotazioni: 3388416691 – 054673917

GIOVEDI 6 AGOSTO – ORE 20.00

AGRITURISMO LA CA’ NOVA

Con PAOLO CALVANO, Assessore regionale e Segretario regionale PD ER

Per prenotazioni: 3388416691 – 3394413702

MARTEDI 18 AGOSTO – ORE 20.00

IL PRATO DEI FIORENTINI

Con MASSIMO ISOLA, Vice Sindaco di Faenza e candidato a Sindaco di Faenza

Per prenotazioni: 3388416691 – 3338548936

GIOVEDI 27 AGOSTO – ORE 20.00

AGRITURISMO CASTAGNOLO

Con ANDREA CORSINI, Assessore regionale Turismo e Mobilità

Per prenotazioni: 3388416691 – 3402504299