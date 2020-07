Torna a Cervia la Festa della Lega Romagna dal 31 luglio al 4 agosto. Salvini atteso per il 1° agosto

Prenderà il via il prossimo 31 luglio, con termine il 4 agosto, la tradizionale festa della Lega Romagna in piazza dei Salinari a Cervia-Milano Marittima. Ne dà notizia Jacopo Morrone, parlamentare e Segretario della Lega Romagna. “Anche quest’anno non avremmo potuto mancare all’appuntamento con simpatizzanti e sostenitori che aspettano questa festa per incontrare e ascoltare politici, opinionisti, esperti, ma anche per scambiare idee e proposte e, perché no, cenare con specialità romagnole della nostra cucina. Ancora non è assestato il programma definitivo delle serate che illustreremo nei prossimi giorni, ma posso anticipare che sabato 1 agosto avremo il grande piacere di ospitare Matteo Salvini. Vi aspettiamo numerosi” conclude Jacopo Morrone.