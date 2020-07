Ravenna. La commissione consiliare n. 5 si riunisce per parlare di Tari

Oggi, 22 luglio, la commissione consiliare n. 5 “Bilancio, partecipate, personale, patrimonio”, è convocata in modalità telematica di videoconferenza, in piazza del Popolo 1 a Ravenna, alle ore 14,30 con il seguente ordine del giorno: approvazione verbali sedute precedenti; Esame proposta di delibera: Tassa rifiuti (Tari) anno 2020. Determinazione tariffe, scadenza pagamento e riduzioni. La seduta sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Comune.