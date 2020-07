Sbaraglia (Pd) su agevolazioni imposte comunali: aiuti concreti per i cittadini grazie a oculata gestione bilancio

Il Consiglio Comunale di Ravenna di ieri ha approvato una serie di delibere relative ad agevolazioni connesse a IMU, Imposta di soggiorno e TOSAP. Il Sindaco e l’Amministrazione lo avevano annunciato nelle settimane scorse e con il voto di oggi “teniamo fede all’impegno preso con i cittadini ravennati” dice in una nota Fabio Sbaraglia, capogruppo Pd.

“È stato infatti deliberato il posticipo del versamento IMU al 16 ottobre e sono state tenute ferme le aliquote IMU, immutate dal 2014, in coerenza con la politica attuata dall’Amministrazione che ha sempre dichiarato di non voler far leva sull’innalzamento della tassazione pubblica per finanziare i numerosi investimenti messi in campo e il potenziamento dei servizi pubblici in ambito sociale, sanitario, culturale, di accesso all’istruzione. – continua Sbaraglia – È stato variato, inoltre, il regolamento generale delle entrate tributarie comunali con l’introduzione di criteri più vantaggiosi per i contribuenti in relazione al numero massimo di rate concedibili per scaglioni di importi che passa da 48 a 72.”

“Sono state adottate misure atte a sostenere la ripresa del commercio, con l’applicazione del 50% di riduzione della TOSAP dovuta nell’anno in corso, che verrà coperta per circa 230 mila Euro dal Comune, e l’estensione di tale agevolazione prevista per i pubblici esercizi a fattispecie imponibili non contemplate nel Decreto Rilancio, come i chioschi di attività artigianali e commerciali, tra cui le edicole, attività commerciali con spazi esterni per il consumo sul posto e il commercio ambulante ricorrente o fisso. – continua Sbaraglia – Si tratta di un’azione che va letta nel quadro più ampio del progetto messo in campo per sostenere il commercio, con l’estensione per bar e ristoranti della superficie pubblica utilizzabile per collocare i tavolini e il potenziamento dell’offerta di Ravenna Bella di sera, con l’incremento delle sere dedicate a negozi aperti, musica e intrattenimento in centro storico. Per dare sollievo finanziario alle strutture turistiche ricettive è stata approvata la sospensione per il 2020 dei termini ordinari di riversamento della tassa di soggiorno di aprile, luglio e ottobre uniformando il termine in un’unica rata al 30 novembre per quanto riscosso da gennaio a settembre

“Si tratta di provvedimenti necessari – dichiara Fabio Sbaraglia – seppur non scontati e figli di una precisa volontà politica per far fronte al periodo di crisi legato al Covid-19. È uno sforzo importante poiché che i tributi locali costituiscono una parte significativa dei bilanci degli Enti, tanto è vero che purtroppo non sono molti i Comuni che a causa di condizioni di bilancio o di diversa disponibilità si trovano nelle condizioni oggi di mettere in campo provvedimenti analoghi. La crisi che ci ha investito ha messo invece in evidenza la nostra solidità di cassa e la buona gestione dei nostri conti che vantano uno degli indebitamenti pubblici tra i più bassi d’Italia. La messa in sicurezza del “tesoretto” comunale in Ravenna Holding restituisce importanti utili utilizzati per l’erogazione dei servizi pubblici. Tutte queste scelte – conclude Sbaraglia – legate ad un’attenta ed oculata gestione del bilancio comunale, oggi ci consentono di dare risposte concrete e significative alla nostra comunità, per i cittadini, le imprese, i commercianti che si trovano a far fronte a impreviste esigenze di liquidità e all’incertezza dei tempi e dei modi nei quali potrà avvenire la ripresa post Covid.”