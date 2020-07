Ravenna, Moro di Venezia: il Pri lo vuole in acqua non in testata Darsena, presentato un question time

Question time del PRI sul Moro di Venezia. All’Edera la proposta del Sindaco di portare la storica imbarcazione in testata del Candiano non piace granché: i repubblicani preferirebbero mettere lo scafo in acqua. “Il Sindaco Michele de Pascale, ha preannunciato il prossimo spostamento del Moro di Venezia dall’attuale collocazione nel recinto dell’Autorità Portuale alla testata alla Darsena; il progetto prevede un allestimento in vetro e legno che andrebbe ad occupare un’area di oltre 140 metri quadrati, in una posizione già non molto ampia del piazzale dove periodicamente si svolgono mercatini e street food. – si legge in una nota – Come Partito Repubblicano riteniamo che per valorizzare il prestigioso scafo e lo stesso specchio d’acqua della Darsena di città, la sua collocazione ideale sia proprio in acqua con una idonea illuminazione che la notte ne delinei le forme e con la realizzazione di un pontile di attracco.”

Il PRI annuncia che la Capogruppo Chiara Francesconi ha presentato un “question time” che sarà discusso nel prossimo Consiglio comunale. Per il PRI “lo sviluppo e l’acquisizione al centro storico della Darsena con il progetto “Il Mare in Piazza”, cambieranno il volto della città, è bene che tutta l’area, compreso il bacino d’acqua, sia coinvolta e che sia possibile in futuro la passeggiata intorno alle rive, ora interrotto dalla recinzione della sede di Autorità Portuale.”