Consiglio comunale di Ravenna. Tari, Classense, Mar, Museo del Risorgimento e moro di Venezia all’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 28 luglio, alle 15, si riunisce il consiglio comunale, convocato in modalità di videoconferenza esclusivamente da remoto, visibile in diretta sulla pagina facebook del Comune e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

A inizio seduta si svolgerà la trattazione dei seguenti question time: “La nuova collocazione del Moro di Venezia deve valorizzare il prestigioso scafo e la darsena”; “Sperimentazioni mobilità sostenibile con acceleratori d’andatura”; “Ravenna non resti esclusa dai grandi progetti”.

Successivamente saranno presentate le seguenti proposte di deliberazione: “Approvazione assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio – seconda variazione al bilancio di previsione 2020-2022 dell’Istituzione biblioteca Classense; “Approvazione assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio – seconda variazione al bilancio di previsione 2020-2022 dell’Istituzione Museo d’arte della città; “Approvazione delle proposte di modifica dello statuto della Fondazione Museo del Risorgimento di Ravenna”; “Regolamento comunale di polizia mortuaria dei servizi funebri e cimiteriali di Ravenna – approvazione”; “Approvazione documento unico di programmazione (d.u.p.) 2021-2023”; “Tassa rifiuti (tari) anno 2020. Determinazione tariffe, scadenza, pagamento e riduzioni”.