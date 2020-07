Decreto Rilancio, Gemignani (M5S): “i Comuni dell’Unione Bassa Romagna riceveranno 4.134.432 euro”

“Nel Decreto Rilancio sul riparto dei fondi sono previsti importanti e corposi sostegni per la Provincia di Ravenna e per i Comuni, questo per compensare le minori entrate registrate dalle amministrazioni a causa del Coronavirus” comunica il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’Unione della Bassa Romagna Stefano Gemignani. “Per quel che riguarda l’Amministrazione provinciale di Ravenna le spettanze ammontano a 4.191.264 euro mentre i Comuni aderenti all’Unione riceveranno in totale 4.134.432 euro. Sono risorse fondamentali per sostenere i bilanci degli enti locali e i loro sforzi al fianco dei cittadini. C’è stata grande attenzione da parte di questo Governo sia per i centri maggiori che per le realtà più piccole – Conclude Gemignani – un passo importante per gli enti locali, i più vicini ai territori messi in difficoltà dalla pandemia”.

Questo il dettaglio del riparto per Comune dell’Unione e Provincia di Ravenna:

Ente Provincia di Ravenna 4.191.264

Alfonsine 497.953

Bagnacavallo 569.229

Bagnara di Romagna 95.376

Conselice 361.090

Cotignola 372.253

Fusignano 262.609

Lugo 1.392.286

Massa Lombarda 423.260

Sant’Agata sul Santerno 160.376