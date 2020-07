Prima seduto in presenza per il Consiglio comunale di Bagnacavallo: l’odg dei lavori

È in programma martedì 28 luglio alle 19 la prima seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo in presenza dopo l’emergenza Covid. Non sarà tuttavia ancora possibile la partecipazione del pubblico. La seduta sarà visibile in streaming e resterà poi disponibile sul nuovo canale YouTube del Comune, dove si possono visionare anche le precedenti sedute svoltesi soltanto in videoconferenza fra aprile e giugno.

Questi i punti all’ordine del giorno del Consiglio di martedì 28 luglio:

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente.

2. Criteri generali per l’adozione delle modalità operative relative alla concessione a soggetti politici di spazi e sale comunali per banchetti e comizi in periodo elettorale.

3. Approvazione del regolamento di contabilità del Comune di Bagnacavallo.

4. Variazione di assestamento generale del bilancio 2020/2022.

5. Approvazione del regolamento per l’applicazione della nuova Imu.

6. Approvazione delle aliquote della nuova Imu da applicare per l’anno 2020.

7. Approvazione delle modifiche al regolamento generale delle entrate comunali.

8. Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – modifica al regolamento.

9. Differimento del termine di versamento del canone comunale sulla pubblicità per il 2020.

10. Tari 2020: determinazione delle tariffe con applicazione delle riduzioni e scadenza delle rate.

11. Comunicazioni, odg e interrogazioni.

Per informazioni:

www.comune.bagnacavallo.ra.it