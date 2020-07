Ravenna e Ferrara ai ferri corti sulle nomine e sulla gestione del Parco del Delta

Come si sa, il Parco del Delta del Po è retto dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po. Il Presidente è stato fino al 2017 l’attuale Sindaco di Cervia Massimo Medri. In carica negli ultimi anni c’era Marco Fabbri Sindaco di Comacchio, poi eletto in Consiglio regionale con il Pd alle ultime regionali. Cosicché si è aperta la trafila per nominare un nuovo rappresentante nel Comitato esecutivo al posto di Fabbri. Ma Ravenna e Ferrara a quel punto scoprono che non sono d’accordo su come procedere. Ferrara vuole fare in fretta e indica Andrea Marchi ex Sindaco di Ostellato, uomo del Pd, destinato a diventare presidente sempre al posto di Fabbri. Ravenna chiede di rinviare ogni decisione, con una lettera del Sindaco Michele de Pascale. Ma Ferrara va avanti senza ascoltare e consultare Ravenna e procede alla nuova nomina. Ravenna a questo punto si arrabbia, al punto che i due rappresentanti locali in seno all’Ente – Mara Roncuzzi per i comuni di Ravenna, Cervia e Alfonsine e Alessandro Barattoni per la Provincia di Ravenna – potrebbero rassegnare le dimissioni, facendo cadere il Comitato esecutivo.

“Si tratta di un atto di una gravità inaudita che non ha precedenti nella storia dell’Ente Parco del Delta del Po, un gesto di grande arroganza e di mancanza di rispetto – dichiara il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale al Corriere Romagna – Mai successo che la richiesta di rinvio da parte di un Sindaco non venga concessa. Questo segna una frattura insanabile se non si torna indietro.”

La disputa fra Ravenna e Ferrara è dettata da ragioni politiche che si sono via via accentuate, soprattutto da uno squilibrio di influenza e di potere nella gestione dell’Ente: Ferrara pesa per il 60%, Ravenna solo per il 40% malgrado qui risieda la maggior parte della popolazione residente nei territori che insistono sul Parco. E questa differenza si sente anche nella distribuzione delle risorse e nell’attenzione alle tematiche dei territori stessi. A Ravenna da tempo ci sono malumori e critiche sempre più forti alla gestione dell’Ente Parco, che sono diventate molto dure in particolare anno scorso, a fine estate, di fronte alla crisi idrica e alla moria da botulino di migliaia di uccelli nella Valle della Canna. Il Pri ravennate non a caso da tempo chiede di spacchettare e dividere la gestione del Parco – di là Ferrara e di qua Ravenna – proprio per sottolineare la diversità di sensibilità e di interessi delle due aree territoriali.