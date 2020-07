Il 30 luglio si riunisce il Consiglio Comunale di Lugo: si parlerà anche di Imu e Tari

Giovedì 30 luglio alle 20 si svolgerà il consiglio comunale di Lugo in videoconferenza. Tra i punti all’ordine del giorno ci sono l’approvazione delle linee di indirizzo e del piano economico finanziario per la concessione in gestione del complesso ricreativo-sportivo di Madonna delle Stuoie, l’adeguamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2020/2021, del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2020, l’approvazione del regolamento per l’applicazione della “nuova” Imu, l’approvazione delle aliquote della nuova Imu da applicare per l’anno 2020, l’approvazione delle modifiche del regolamento generale delle entrate, il differimento del termine di versamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2020, la determinazione delle tariffe Tari 2020 con applicazione delle riduzioni e scadenza delle rate, la disciplina transitoria in merito allo svolgimento delle riunioni delle consulte di decentramento durante il periodo di restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da coronavirus.

La seduta può essere seguita in streaming, collegandosi la sera del Consiglio comunale al seguente link https://stream.lifesizecloud.com/extension/273148/0d36220e-05a4-4d0b-ba62-2c1b53d580a5.

L’elenco completo degli ordini del giorno è disponibile al link http://www.comune.lugo.ra.it/Comune/Governo-della-Citta/Consiglio-Comunale/Ordini-del-Giorno-del-Consiglio-Comunale/2020/O.d.G.-del-30-luglio-2020.