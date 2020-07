Petizione pista ciclo–pedonale tra Madonna dell’Albero e Ravenna, arriva in commissione

Domani, giovedì 30 luglio, alle 15.30, nella sala consiliare, in modalità telematica di videoconferenza, sia da remoto che in presenza, si riunirà la commissione consiliare 1 “Affari istituzionali, partecipazione e sicurezza”. La seduta sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook del Comune.

All’ordine del giorno l’esame della petizione su “Richiesta di una pista ciclo – pedonale tra Madonna dell’Albero e Ravenna sull’argine del Ronco”.

La petizione “Una pista ciclo-pedonale tra Madonna dell’Albero e Ravenna” è stata sottoscritta da 1.100 cittadini, di cui 395 residenti nelle frazioni più direttamente interessate di Madonna dell’Albero stessa, di San Bartolo e di Santo Stefano, e presentata da Lista per Ravenna in Comune a metà giugno.