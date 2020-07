Stranieri assembrati abusivamente in abitazione del centro, interviene la Polizia locale. La denuncia di LpRa

Nei primi giorni di luglio fu segnalata una discarica a cielo aperto di rifiuti anche pesanti (boiler, bombole di gas, elettrodomestici, assi di legno, un wc) accanto ai cassonetti del servizio pubblico in vicolo Porziolino, in pieno centro storico, lungo il percorso turistico che collega la Zona del Silenzio intorno alla Tomba di Dante con la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. È di oggi la notizia che la Polizia locale prima ha fatto sì che vicolo Porziolino fosse ripulito, ma poi ha rintracciato anche i presunti responsabili nelle persone di nove cittadini di nazionalità nigeriana domiciliati in uno stabile del centro storico diviso in altrettanti vani interni. Di qui una serie di atti, anche di carattere penale, disposti dal comandante Giacomini a carico degli stranieri stessi e della proprietà dell’immobile. Di questi fatti parla in una nota Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna che precisa come “l’individuazione degli ‘scaricatori’ abusivi di rifiuti in vicolo Porziolino è avvenuta a seguito di una segnalazione, per altre e più pesanti ragioni, fatta da Lista per Ravenna al comandante (della Polizia locale, appunto, ndr) in data 15 luglio.”

In sostanza, fa sapere Ancisi, un cittadino aveva scritto a LpRa per segnalare che a un determinato numero civico di una determinata strada del centro storico c’era un affittacamere che aveva dato ospitalità a diverse persone di colore con una situazione definita “veramente pesante”, con “rumori e puzze di ogni tipo” e “degrado inverosimile”. A quel punto Ancisi, in qualità di consigliere comunale e di pubblico ufficiale, ha segnalato la cosa al comandante della Polizia locale Giacomini. Dopo l’intervento della Polizia locale, Giacomini ha provveduto a informare lo stesso Ancisi degli sviluppi della vicenda.

“La pratica è tuttora in corso di istruttoria: – scrive ora Ancisi – sono già stati deferiti all’autorità giudiziaria i proprietari dello stabile affittato con regolari contratti pur non avendo i requisiti della civile abitazione; è stata inoltrata la segnalazione relativa ai nove inquilini stranieri all’ASL per la valutazione sulla dichiarazione di inagibilità dell’immobile ai fini abitativi per mancanza dei requisiti igienico sanitari; a carico dei suddetti inquilini, sono stati redatti 9 verbali di contestazione per abbandono di rifiuti, rinvenuti nella via Porziolino, in quanto riconosciuti dopo che era appena stato effettuato un sopralluogo da parte del personale assegnato all’Ufficio Polizia Edilizia Ambiente e Benessere Animale (5 notificati a mano e per gli altri 4 è in corso la notifica tramite servizio postale); infine, essendo state rinvenute nello stabile anche 30 bombole dismesse di GPL per uso domestico, è stata inoltrata la segnalazione al Comando dei Vigili del Fuoco per le procedure di competenza”.

“Aggiungo, per completezza d’informazione oggettiva, che gli stranieri affittuari dello stabile adibito a civile abitazione nonostante non ne abbia i requisiti igienico-sanitari possono essere in realtà altrettanti capifamiglia con familiari e amici al seguito, anche di notte, per il numero medio totale di dimoranti che si può immaginare. Alla polizia municipale tocca ora, da un lato portare a termine le indagini, dall’altro vigilare perché i fatti negativi accertati non si ripetano. Non da ultimo, è in gioco anche il rispetto delle distanze imposte dall’emergenza coronavirus, a cui possono derogare solo le persone regolarmente conviventi” conclude Alvaro Ancisi capogruppo di Lista per Ravenna.