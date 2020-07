Insieme per S.Agata interroga l’Unione sulle prospettive per la linea ferroviaria Faenza-Lugo-Lavezzola

Il gruppo consigliare “Insieme per S.Agata nell’Unione”, con una interrogazione scritta, interroga la Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per conoscere lo stato e la prospettiva della linea ferroviaria Faenza-Lugo-Lavezzola e sulle tempistiche della sua elettrificazione così come previsto dal Prit.

Il gruppo consigliare propone un rilancio della linea con un collegamento diretto Faenza-Lugo-Ferrara, il “Treno d’Este”, e interroga l’Unione sullo stato e sulla prospettiva della linea.

Il testo dell’ Interrogazione linea ferroviaria Faenza-Lavezzola