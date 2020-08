Faenza. Parco di via Calamelli: Stefano Bonaccini ospite alla serata di Massimo Isola Candidato sindaco

Il Comitato Massimo Isola Candidato Sindaco Faenza ricorda che la corsa verso il 20 settembre è partita con i banchetti, la prima conferenza stampa, l’inaugurazione del comitato elettorale, i primi manifesti, i primi incontri con persone e realtà faentine.Un’occasione importante per ribadire la volontà del Comitato di far sì che la campagna sia costantemente in ascolto della comunità nelle sue diverse declinazioni. Il tutto prenderà sempre più forma con la serata che vedrà la presenza di Stefano Bonaccini domenica 2 agosto 2020 alle 20.30 nel Parco di via Calamelli.

“Sarà il momento per riaccendere la bellezza dello stare insieme, tanto più quest’anno in cui abbiamo dovuto rinunciare alla nostra storica festa,e per delineare insieme le parolechiave della Faenza dei prossimi anni, della città in cui vogliamo vivere” -dichiarano quelli del Comitato, aggiungendo- “Un’opportunità di ritrovarsi per una comunità di persone che riconoscono e apprezzano l’importanza dellavoro che Stefano ha fatto e sta facendo per l’Emilia Romagna, un lavoro alla cui serietà competenza e instancabilità anche noi, nel nostro piccolo vogliamo ispirarci.Vi Aspettiamo tutti domenica alle 20.30 in via Calamelli con Stefano Bonaccini”.