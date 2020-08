Massimo Medri, Sindaco di Cervia, su dimissioni assessore Fiumi (Progetto Cervia): solo diatribe politiche

Rispetto alle dimissioni dell’assessore Fiumi e alla decisione del gruppo Progetto Cervia di ritirare il proprio appoggio alla coalizione del sindaco Massimo Medri, prende la parola proprio il primo cittadino cervese: “Sono molto dispiaciuto e sorpreso della decisione di Progetto Cervia di uscire dalla maggioranza. Le motivazioni rese note da un freddo comunicato stampa non rendono giustizia al duro lavoro svolto e ai risultati fino a oggi conseguiti dalla Giunta Comunale” commenta.

“Una decisione presa dopo un anno di emergenze e in piena crisi economica e sociale – prosegue il sindaco-. Un periodo molto complicato che ha messo a dura prova sia le imprese private che l’apparato pubblico e durante il quale abbiamo dovuto gestire al meglio le emergenze climatiche, prima fra tutte la tromba marina che ha distrutto 30 ettari di pineta e la pandemia da Coronavirus. Abbiamo prodotto uno sforzo straordinario ed eccezionale sia per gestire la fase più acuta dell’emergenza sia per sostenere il rilancio della nostra economia. Non abbiamo, però, rinunciato a perseguire gli obbiettivi fondamentali del programma di legislatura, che non mi sembra siano stati disattesi; anzi, vorrei ricordare l’emendamento approvato per ottenere la concessione delle Saline per cinquant’anni, l’emissione del bando per il Parco Urbano a Milano Marittima, il finanziamento per il completamento del lungomare sempre a Milano Marittima, l’accordo per RavennaFestival; solo per citarne alcuni”.

“Obbiettivi raggiunti grazie a tutta la maggioranza e in alcuni casi a tutte le forze presenti in Consiglio Comunale e altre. Dove stanno, quindi, le questioni di merito. Il tema del contendere è forse, quindi, la sicurezza?” domanda Medri .

“Forse non ci siamo resi conto che i fenomeni degenerativi che si stanno verificando in tutte le località italiane sono il sintomo di una grave emergenza sociale, che non può essere affrontata solo con la repressione e comunque tutte le misure adottate per contrastare questi, in parte, nuovi fenomeni, sono sempre stati approvati da tutta la Giunta Comunale. Lo stesso riequilibrio territoriale è un impegno preso sul quale si stava lavorando” dichiara il Sindaco di Cervia.

“Appare ingeneroso e pretestuoso prendersela col Sindaco che ha sempre difeso e sostenuto il lavoro dei suoi assessori e delegati; a questo proposito, io rivendico la mia piena libertà di giudizio a servizio della città. Rivendico anche il profondo rispetto che nutro nei confronti del Consiglio Comunale, espressione della volontà della città e ispiratore delle decisioni e dell’attività dell’organo esecutivo” prosegue Medri, sottolineando di aver sempre sostenuto che “le differenze in una coalizione, e più in generale in una comunità, rappresentino un valore, se si fondino in una sintesi dei vari contenuti espressi; sono viceversa un disvalore, se una vuole prevalere o soffocare l’altra. Questa sintesi è il mio modo di intendere il lavoro di squadra, soprattutto in un momento come questo, dove la coesione sociale è messa a dura prova dagli effetti devastanti della pandemia”.

“Io continuerò a dialogare e a confrontarmi con tutti coloro che vorranno mantenere un rapporto non pregiudiziale con me e con la Giunta Comunale – dichiara il Sindaco di Cervia – . In particolare, con coloro che– e li ringrazio – mi hanno confermato la fiducia, distinguendosi dal comunicato di Progetto Cervia, come Italia in Comune e gli altri ormai ex componenti di questa forza civica. E’ forse giusto che chi non si riconosce in questo metodo di confronto e vuole giocare la sua partita in solitudine lo faccia in piena autonomia, ma senza incolpare chi, invece, con lealtà si è sempre messo a disposizione della città, senza perseguire nessun tipo di interesse personale o di parte”.

Medri sottolinea che “ci aspettano momenti difficili e problemi complessi a cui dovremo necessariamente far fronte, già nell’autunno prossimo. Penso che i cittadini siano maggiormente interessati al futuro della propria città, alle priorità che la Pubblica Amministrazione intende darsi, ai provvedimenti conseguenti da adottare e che, invece, siano molto distanti da tutte quelle diatribe politiche, che poco hanno a che fare coi loro reali bisogni”.

“Noi continueremo a lavorare nell’interesse generale della città e dei suoi abitanti e, come abbiamo già detto, cercando di trovare il massimo della coesione sociale, attraverso un patto per il lavoro per Cervia e che coinvolga tutte le varie espressioni e rappresentazioni territoriali – prosegue – . Per farlo, avremo bisogno della massima disponibilità di assessori e delegati e di un confronto assiduo con tutto il Consiglio Comunale. Lo richiede la difficile situazione nella quale ci troviamo e dalla quale potremmo uscire solo con uno sforzo straordinario di tutte le componenti.

Prendendo atto del disimpegno di Progetto Cervia e delle conseguenti dimissioni dell’assessore Michele Fiumi, nei prossimi giorni comunicherò al Consiglio Comunale e alla città il nuovo assetto della Giunta Comunale e relative deleghe; nel frattempo tratterrò personalmente ad interim le deleghe assegnategli, nell’attesa della nomina del nuovo assessore” conclude Medri.